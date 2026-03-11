Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due soggetti indagati e beni per oltre 10,8 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza, su disposizione del Tribunale di Catania, nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità organizzata e al riciclaggio di patrimoni illeciti. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di S. C., ritenuto elemento di spicco della famiglia “Santapaola-Ercolano” e di P. G. F., imprenditore edile considerato vicino agli interessi del sodalizio mafioso, tra la provincia etnea e quella di Arezzo.

Operazione “Oleandro”: i dettagli dell’inchiesta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione “Oleandro” ha visto impegnati i militari del Comando Provinciale di Catania e del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, sotto la direzione della Procura Distrettuale della Repubblica. Il sequestro, disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Catania, ha riguardato beni riconducibili a S. C., noto come “U Ciuranl’ (il fioraio)”, e a P. G. F., imprenditore edile. Entrambi sono stati raggiunti nel 2024 da ordinanza di custodia cautelare in carcere.

I soggetti coinvolti e le accuse

S. C., classe 1969, è stato identificato come figura di rilievo del cosiddetto “Gruppo di Picanello”, cellula della famiglia mafiosa “Santapaola-Ercolano”. Secondo gli inquirenti, avrebbe avuto un ruolo centrale non solo nell’esecuzione di condotte criminali funzionali al programma del clan, ma anche nell’organizzazione, direzione e promozione delle attività illecite, in collaborazione con altre organizzazioni mafiose. Le accuse contestate includono associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ruolo dell’imprenditore e il riciclaggio

Le indagini hanno evidenziato che P. G. F., imprenditore edile, avrebbe messo a disposizione di S. C. le proprie società per il riciclaggio di ingenti somme di denaro provenienti dalle attività criminali del clan. Il denaro sarebbe stato occultato e successivamente reimpiegato in attività economiche e finanziarie, soprattutto nel settore edilizio, tramite le imprese riconducibili allo stesso imprenditore. Gli inquirenti sottolineano come P. G. F. fosse a conoscenza delle dinamiche interne dell’organizzazione mafiosa e dei metodi di gestione delle richieste estorsive, oltre che della capacità dei vertici del clan di mantenere il controllo anche durante la detenzione.

Le misure cautelari e il sequestro dei beni

Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza che ha coinvolto complessivamente 26 indagati. Sono state applicate misure cautelari personali nei confronti di 15 persone (di cui 14 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso, usura, estorsione, traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché riciclaggio di denaro tramite il reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche. Parallelamente, sono stati sequestrati beni reali, tra cui società, fabbricati, terreni, autovetture e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro.

Le società e i beni sequestrati

La Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Catania, su proposta della Procura, ha disposto il sequestro di prevenzione delle quote delle società F. I. S.r.l., BF C. S.r.l. e VRS I. S.r.l., tutte con sede a Catania e attive nel settore delle costruzioni edili e della compravendita immobiliare. Il provvedimento ha riguardato anche i relativi compendi aziendali, comprendenti 62 fabbricati (di cui 24 nella provincia di Catania e 38 in quella di Arezzo), 16 terreni (11 in provincia di Catania e 5 in provincia di Arezzo), oltre a disponibilità finanziarie per un valore superiore a 10,8 milioni di euro.

