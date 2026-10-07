Ricina a Pietracatella, per Roberta Bruzzone "patto scellerato" con veleno da qualcuno vicino ai Di Vita

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Per Roberta Bruzzone il caso della mamma e della figlia morte avvelenate con la ricina è frutto di “un patto scellerato”. La criminologa si è detta convinta che ci sia “l’intervento di una seconda mente in questa storia”.

Ricina a Pietracatella, le parole di Roberta Bruzzone

Nella puntata del 7 ottobre di La Vita in Diretta, Roberta Bruzzone ha parlato del caso di Pietracatella.

Dopo aver ascoltato le parole del padre di Antonella Di Ielsi e nonno di Sara Di Vita, le due donne morte avvelenate con la ricina, la criminologa ha espresso il suo parere.

“È chiaro che ha una conoscenza diretta delle dinamiche, quindi non abbiamo motivi di dubitare che quello che dice è fondato, quindi sicuramente è uno scenario che anche gli inquirenti, inutile che ce lo stiamo a nascondere, stanno evidentemente esplorando con molta energia”.

Salvatore, padre di Antonella Di Ielsi, ha dichiarato che secondo lui non è possibile che Gianni Di Vita abbia agito da solo, ritenendolo un “bravo fesso” come espresso in un’intervista a Dentro La Notizia.

La scelta della ricina

Roberta Bruzzone ha continuato con la sua analisi spiegando che c’è un elemento che l’ha sempre colpita in questa vicenda.

“Perché darsi tanta pena a scegliere e ottenere una tossina particolarmente subdola ma anche particolarmente facile da confondere con un’intossicazione alimentare?” si domanda la criminologa.

E poi prosegue: “Perché un conto è se ti avveleno col cianuro, un conto è scegliere un veleno che ha effettivamente un effetto camaleontico sotto questo profilo”.

L’ipotesi di Roberta Bruzzone

Proprio questo aspetto, per Roberta Bruzzone, è fondamentale.

A La Vita in Diretta ha commentato: “Questo tipo di scelta presuppone che chi ti avvelena abbia un vantaggio a non farlo sembrare un omicidio ed è difficile che questo possa essere un interesse di un soggetto estraneo rispetto al nucleo ristretto delle persone”.

Per la criminologa “che ci sia l’intervento di una seconda mente in questa storia lo penso da sempre e lo confermo, anche secondo me questo è un omicidio, è un patto scellerato”.