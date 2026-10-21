Ricina a Pietracatella, poliziotti a Torino per il nuovo telefono di Alice Di Vita: "Nessun accesso a Reddit"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Alice Di Vita, figlia di Gianni Di Vita, è stata raggiunta dagli agenti a Torino dove studia. Gli investigatori del caso di Pietracatella le hanno chiesto di sbloccare il telefono e mostrare loro alcuni accessi a siti, come Reddit. Secondo l’avvocato Vittorio Facciolla, che è stato intervistato di recente, non è stato trovato nulla di interesse. L’avvocato ridimensiona le voci sulla relazione extraconiugale: “Serve un movente molto più robusto per un delitto del genere”.

Controllato il telefono di Alice Di Vita

Alice Di Vita è stata raggiunta a Torino, dove si è trasferita per frequentare l’università, e il suo cellulare è stato controllato. La ragazza ha acconsentito, sbloccato il telefono e messo a disposizione le proprie credenziali per consentire agli investigatori di accertare la presenza di accessi alla piattaforma Reddit. Secondo quanto dichiarato dal suo avvocato, non sono stati riscontrati accessi al sito.

Sono queste le prime informazioni che emergono dall’intervista rilasciata a Primo Piano Molise dall’avvocato Vittorio Facciolla, legale di Gianni e Alice Di Vita. L’accertamento sarebbe stato eseguito più di una settimana fa, ma era rimasto fuori dalle notizie dei quotidiani.

Al momento non sono note le ragioni della verifica, né eventuali collegamenti con le altre acquisizioni informatiche. È però un momento di intensa attività investigativa sui dati raccolti durante le ispezioni informatiche eseguite negli istituti scolastici di Riccia, Campobasso e Casacalenda.

Sovrapposizione pubblica

Nell’intervista, l’avvocato di Gianni Di Vita viene interrogato sugli esiti di questa attenzione investigativa e allo stesso tempo mediatica. Per Facciolla l’attenzione della stampa è giustificata dalla consistenza della notizia e dall’interesse “pruriginoso” che questa genera. Per l’avvocato gli inquirenti invece, anche per l’assenza di un altro potenziale movente, si stanno concentrando su diversi aspetti.

“Non conosco la direzione nella quale stanno andando le indagini. Una cosa è certa: la circostanza che all’inizio si fosse immaginato di poter trovare una soluzione rapida si sta dimostrando incoerente con la realtà”, commenta.

L’avvocato sottolinea infatti la necessità di ricostruire uno alla volta, millimetro per millimetro, tutti i pezzi di questo mosaico per avere la certezza di cosa sia accaduto.

La relazione extraconiugale

In questi giorni si torna inoltre a parlare della relazione extraconiugale di Gianni Di Vita, una circostanza che era nota agli investigatori e che ora è finita sotto gli occhi dell’opinione pubblica.

Secondo l’avvocato, il collegamento tra la relazione e il movente di un possibile omicidio è comunque debole: “Non credo che esista in natura, tra persone che hanno adeguate intelligenze e cultura, la possibilità che anche un rapporto affettivo, ammesso che ci sia stato, possa far immaginare un delitto così efferato”, commenta.

Secondo Facciolla, c’è bisogno di molto altro per poter realizzare un omicidio e “per realizzare un omicidio attraverso la ricina, con tutte le difficoltà che comporta”.