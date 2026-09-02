Ricina a Pietracatella, riconvocati in questura gli amici di Gianni Di Vita: valutata la pista passionale
Giallo della ricina a Pietracatella: gli inquirenti convocano gli amici di Gianni Di Vita per fare luce sulla presunta pista passionale
La nuova direzione presa dagli investigatori al lavoro sul giallo di Pietracatella è quella della pista passionale. Per avere chiarezza, la Questura di Campobasso ha convocato nuovamente alcuni amici di Gianni Di Vita. Il loro contributo sarà utile a ricostruire le relazioni personali del marito e padre delle vittime della ricina, specialmente quello con l’amica insegnante con la quale l’uomo aveva già avuto un confronto lungo sei ore.
- Di nuovo convocati gli amici di Gianni Di Vita
- L'inchiesta sulla ricina verso la svolta?
- Il giallo di Pietracatella
Di nuovo convocati gli amici di Gianni Di Vita
L’indiscrezione arriva dall’inviato de La Vita in Diretta, Simone Carosone, nel corso della puntata di mercoledì 2 settembre. Alcuni amici di Gianni Di Vita sono stati di nuovo convocati presso la Questura di Campobasso.
A quanto pare gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Larino, vogliono fare luce sulle frequentazioni del padre e marito delle vittime e inseguire, quindi, anche la pista passionale per trovare la soluzione del giallo della ricina.
Soprattutto, le persone convocate potrebbero chiarire la natura del rapporto tra Gianni Di Vita e Monia, un’insegnante di matematica presso l’istituto agrario di Riccia nonché sua amica di vecchia data.
Gianni Di Vita e la docente, ricordiamo, il 20 agosto sono stati sottoposti a un confronto durato circa sei ore. La donna era già stata ascoltata in precedenza, e aveva sempre negato di essere a conoscenza di presunte tensioni interne alla famiglia Di Ielsi-Di Vita.
L’inchiesta sulla ricina verso la svolta?
Ancora, in collegamento da Campobasso l’inviato de La Vita in Diretta Simone Carosone ricorda che per la prossima settimana gli investigatori attendono i risultati delle analisi scientifiche del Robert Koch Institut di Berlino.
Dai risultati, infatti, potrebbe emergere il vettore della ricina, ovvero l’alimento attraverso il quale Antonella Di Ielsi (50 anni) e sua figlia Sara Di Vita (15) hanno assunto la proteina letale. Inoltre, potrebbe arrivare la conferma della negatività alla ricina di Gianni Di Vita e della figlia Alice.
Il giallo di Pietracatella
Negli ultimi giorni, inoltre, è stato spesso riportato che gli inquirenti sarebbero a un passo dalla svolta nelle indagini sul giallo di Pietracatella. Appurato che a cagionare la morte di madre e figlia non sia stata un’intossicazione ma un vero e proprio avvelenamento, c’è da stabilire chi avrebbe avuto interesse a colpire le vittime e per quale motivo.
Soprattutto, restano ancora ignote le modalità con le quali il potente veleno sia stato utilizzato nei cibi e in che modo sia stato procurato.