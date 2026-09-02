Ricina a Pietracatella, riconvocati in questura gli amici di Gianni Di Vita: valutata la pista passionale

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La nuova direzione presa dagli investigatori al lavoro sul giallo di Pietracatella è quella della pista passionale. Per avere chiarezza, la Questura di Campobasso ha convocato nuovamente alcuni amici di Gianni Di Vita. Il loro contributo sarà utile a ricostruire le relazioni personali del marito e padre delle vittime della ricina, specialmente quello con l’amica insegnante con la quale l’uomo aveva già avuto un confronto lungo sei ore.

Di nuovo convocati gli amici di Gianni Di Vita

L’indiscrezione arriva dall’inviato de La Vita in Diretta, Simone Carosone, nel corso della puntata di mercoledì 2 settembre. Alcuni amici di Gianni Di Vita sono stati di nuovo convocati presso la Questura di Campobasso.

A quanto pare gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Larino, vogliono fare luce sulle frequentazioni del padre e marito delle vittime e inseguire, quindi, anche la pista passionale per trovare la soluzione del giallo della ricina.

ANSA

Soprattutto, le persone convocate potrebbero chiarire la natura del rapporto tra Gianni Di Vita e Monia, un’insegnante di matematica presso l’istituto agrario di Riccia nonché sua amica di vecchia data.

Gianni Di Vita e la docente, ricordiamo, il 20 agosto sono stati sottoposti a un confronto durato circa sei ore. La donna era già stata ascoltata in precedenza, e aveva sempre negato di essere a conoscenza di presunte tensioni interne alla famiglia Di Ielsi-Di Vita.

L’inchiesta sulla ricina verso la svolta?

Ancora, in collegamento da Campobasso l’inviato de La Vita in Diretta Simone Carosone ricorda che per la prossima settimana gli investigatori attendono i risultati delle analisi scientifiche del Robert Koch Institut di Berlino.

Dai risultati, infatti, potrebbe emergere il vettore della ricina, ovvero l’alimento attraverso il quale Antonella Di Ielsi (50 anni) e sua figlia Sara Di Vita (15) hanno assunto la proteina letale. Inoltre, potrebbe arrivare la conferma della negatività alla ricina di Gianni Di Vita e della figlia Alice.

Il giallo di Pietracatella

Negli ultimi giorni, inoltre, è stato spesso riportato che gli inquirenti sarebbero a un passo dalla svolta nelle indagini sul giallo di Pietracatella. Appurato che a cagionare la morte di madre e figlia non sia stata un’intossicazione ma un vero e proprio avvelenamento, c’è da stabilire chi avrebbe avuto interesse a colpire le vittime e per quale motivo.

Soprattutto, restano ancora ignote le modalità con le quali il potente veleno sia stato utilizzato nei cibi e in che modo sia stato procurato.