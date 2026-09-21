Ricina a Pietracatella, semi di ricino "raccolti in estate e trasformati in veleno": la ricostruzione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si fa sempre più concreta l’ipotesi dell’omicidio premeditato per la morte di madre e figlia a Pietracatella. Secondo le ricostruzioni, sostenute dagli elementi emersi dalle analisi, la ricina usata per l’avvelenamento potrebbe essere stata ricavata da semi raccolti mesi prima, durante il periodo estivo, per poi essere trasformata nel potente veleno in pochissimo tempo. Mentre la difesa continua a chiedere di non escludere la pista dell’incidente, le indagini si concentrano sui reperti prelevati nell’abitazione.

C’è stata premeditazione

La pista dell’omicidio premeditato è sempre più concreta. Madre e figlia, secondo l’inchiesta, potrebbero essere state avvelenate con la ricina raccolta mesi prima.

Gli inquirenti hanno raccolto quelli che, come riporta l’ANSA, sono definiti “elementi certi” che orientano le indagini verso l’ipotesi di omicidio.

La difesa di Di Vita invita a non escludere l’ipotesi dell’incidente, che è stata valutata fin dall’inizio. Gli specialisti tedeschi hanno trovato tracce di ricina su alcuni dei reperti prelevati nell’abitazione di Pietracatella.

Quando si possono raccogliere i semi di ricino

Si punta verso la premeditazione perché la raccolta dei semi potrebbe essere avvenuta mesi prima della morte. La maturazione delle capsule, infatti, comincia in agosto per le varietà precoci e arriva a ottobre per le più tardive.

Al momento della raccolta le capsule sono passate dal verde a un colore marrone-bruno, indurendosi.

Sono i semi di ricino a contenere la ricina, una proteina altamente tossica. Questa sostanza è un veleno molto potente.

Da semi a veleno in 5 minuti

La ricina è presente in tutta la pianta di ricino, ma la concentrazione maggiore si trova nei semi. Per questo la tossicità si manifesta quando questi vengono masticati o frantumati. La semplice ingestione del seme intero, lasciando il guscio intatto, potrebbe non causare sintomi perché il rivestimento non è facilmente digeribile.

Visto che non esiste un antidoto specifico per l’avvelenamento da ricina, il quadro è difficilmente curabile e, quando si scopre il tipo di veleno che causa sintomi come nausea, insufficienza renale, danni alla milza, collasso circolatorio e altro, si può agire soltanto per alleviare i sintomi.

Online non si incappa facilmente nella procedura di trasformazione dei semi in veleno, ma non è impossibile reperire questa informazione. Inoltre, come spiega l’inviato di Dentro la Notizia, non è un processo che richieda pratiche industriali o complesse: anzi, se si sa come fare, ci potrebbero volere appena cinque minuti.