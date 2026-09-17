Ricina a Pietracatella, svolta nelle indagini: presenti elementi a supporto del duplice omicidio premeditato

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sarebbero a una svolta le indagini sulle morti di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, decedute dopo essere state avvelenate. In mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietracatella ci sarebbero “elementi certi” che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. È quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. E anche sulla presenza di ricina su reperti e alimenti qualcosa di anomalo sarebbe emerso: sarà decisivo l’invio delle consulenze da Berlino.

Pietracatella, morte avvelenate con la ricina: svolta a un passo

La vicenda è stata affrontata anche nel programma La Vita in Diretta. L’inviato Simone Carusone ha confermato che secondo fonti qualificate ci sarebbero “elementi certi” che farebbero propendere per un’indagine per duplice omicidio premeditato.

Le indicazioni arriverebbero dal Koch Institute di Berlino. “Non ci sono ancora relazioni scritte sui risultati dei test che stanno effettuando in Germania, ma a quanto pare qualcosa di anomalo negli alimenti sequestrati nell’abitazione di Pietracatella sarebbe emerso”, ha aggiunto Carusone.

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“Questa sarebbe una vera svolta perché naturalmente condurrebbe effettivamente gli inquirenti a poter capire chi abbia potuto e voluto uccidere Antonella e Sara nell’abitazione di Pietracatella”, ha continuato l’inviato.

Gli inquirenti stanno ascoltando un’amica di famiglia dei Di Vita

Carusone ha anche dato un altro importante aggiornamento: “Proprio in questi minuti è entrata negli uffici della questura di Campobasso la moglie dell’infermiere, la persona sentita ieri per circa due ore dagli inquirenti”.

“La moglie dell’infermiere – ha spiegato l’inviato – è stata sentita in quanto amica di famiglia, perché è lì che Alice Di Vita ha dormito la sera del 28 dicembre, quando Antonella poi sarebbe morta. Quindi è un’amica di famiglia molto vicina ai Di Vita, molto vicina a Gianni e molto vicina anche ad Antonella. Si tratta della donna che proprio in questo momento ha il colloquio con gli investigatori”.

L’opinione di Roberta Bruzzone

“Hanno trovato, secondo me, l’alimento che ha veicolato il veleno”, ha commentato a caldo Roberta Bruzzone, interpellata dal conduttore Alberto Matano.

“Se l’intossicazione è avvenuta, come adesso sembrerebbe ragionevolmente certo, tramite il cibo ingerito quella sera, è chiaro che per arrivare al cibo ci deve essere qualcuno di molto vicino alle vittime“, ha concluso la criminologa.