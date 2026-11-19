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Al Robert Koch Institute di Berlino sono iniziati gli accertamenti irripetibili su alcuni dei reperti prelevati dalla casa di Pietracatella dove sono morte avvelenate dalla ricina Antonella di Ielsi e Sara Di Vita. Con gli esperti tedeschi, sono presenti il capo della squadra mobile di Campobasso, Marco Graziano, alcuni uomini della Polizia Scientifica e una consulente del Maugeri di Pavia.

Le analisi sui 131 reperti

Dei 131 reperti, sequestrati a fine luglio nella casa dove sono morte Antonella e Sara a dicembre 2025 a Pietracatella, gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute di Berlino hanno ristretto il campo a 5 oggetti dai quali si potrebbe ricostruire come ha agito chi ha avvelenato le due donne.

I reperti sotto osservazione sono dei guanti da lavoro, magari utilizzati da qualcuno per somministrare qualcosa, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo, una borraccia, un sacchetto rosa con Kefir e un cestino della spazzatura.

ANSA

Gli inquirenti vogliono capire se su questi oggetti ci sono delle tracce digitali e biologiche importanti da considerare nell’ambito dell’inchiesta. Intanto la procura di Larino ha disposto che le operazioni vengano videoregistrate e che i relativi verbali dovranno essere depositati entro cinque giorni.

Trattandosi di un accertamento irripetibile, le parti, sia gli indagati che le parti offese, potevano essere presenti alle operazioni ma nessuno tra legali e consulenti ha partecipato.

Le audizioni di persone vicine alla famiglia Di Vita

Intanto in Italia proseguono le audizioni di persone vicine alla famiglia Di Vita. Secondo La Vita in Diretta, entro il 22 novembre dovrebbe essere riconvocato il fratello di Gianni Di Vita, Antonio, già sentito alcune volte, che era presente alla cena del 24 dicembre e quindi potrebbe chiarire qualche aspetto di quei giorni.

Potrebbero poi essere riconvocati anche altri parenti di Gianni, come la cugina, e forse addirittura la stessa Alice, la figlia sopravvissuta che attualmente si trova a Torino.

Il 17 novembre sono stati sentiti i familiari di Antonella, tra cui il papà Salvatore, la cognata Giovanna e il fratello Luigi. All’uscita dall’interrogatorio, Giovanna ha detto di essere “molto più serena e fiduciosa. È andata bene, io ho detto quello che dovevo dire”.

Quando arriveranno i risultati delle indagini a Berlino

Le analisi degli investigatori a Berlino proseguiranno anche il 20 novembre e i relativi verbali dovranno appunto essere depositati entri 5 giorni. I risultati ufficiali dalla Germania sui 131 reperti e su decine di alimenti prelevati dalla casa della famiglia Di Vita arriveranno però con ogni probabilità a fine anno.

Il Robert Coch Institute, dopo aver ottenuto una proroga a ottobre, quasi certamente ne chiederà un’altra tra pochi giorni, a fine novembre. Sullo sfondo resta la parte iniziale dell’inchiesta, quella per omicidio colposo che vede indagati cinque medici. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare una decisione dei magistrati sulla loro posizione.

Qualche settimana fa, invece, gli investigatori hanno raggiunto Alice Di Vita a Torino, dove si è trasferita per frequentare l’università, per esaminare il suo cellulare alla ricerca di eventuali collegamenti con account Reddit associati a ricerche sulla sostanza tossica. Secondo quanto riferito dal legale della famiglia, il controllo del dispositivo ha dato esito negativo e le indagini proseguono su più fronti.