Ricina, il caso di Pietracatella arriva a Berlino: cosa cercano gli esperti dell'Istituto Robert Koch

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute a Pietracatella per un’intossicazione da ricina, entrano in una nuova fase con il coinvolgimento degli esperti tedeschi dell’Istituto Robert Koch di Berlino. Nel centro specializzato saranno analizzati alimenti, campioni biologici e altri reperti per chiarire l’origine del veleno e ricostruire quanto accaduto.

Il caso di Pietracatella arriva a Berlino

Il caso di Pietracatella, in provincia di Campobasso, assume sempre più una dimensione internazionale.

Come raccontato in un servizio del Tg1, un furgone scortato dalla squadra mobile di Campobasso ha raggiunto una sede secondaria dell’Istituto Robert Koch di Berlino.

L’Istituto è un centro di eccellenza nello studio delle tossine, dove gli investigatori italiani sperano di trovare risposte sul giallo che da sei mesi ruota attorno alla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita.

Cosa cercano gli esperti dell’Istituto Robert Koch

Secondo quanto riferito dal Tg1, dal mezzo sono stati scaricati quattro grandi contenitori con circa 70 alimenti sequestrati nell’abitazione della famiglia, insieme ai campioni di sangue prelevati a Gianni Di Vita e alla figlia maggiore Alice, gli unici due sopravvissuti.

L’obiettivo degli esami è verificare se abbiano sviluppato anticorpi contro la ricina, elemento che potrebbe fornire informazioni utili agli investigatori.

Le analisi affidate ai laboratori tedeschi, dunque, riguarderanno anche gli alimenti sequestrati, per accertare l’eventuale presenza di tracce del veleno e capire in quale momento possa essere avvenuta la contaminazione.

Come ricostruito anche da Sky TG24, inoltre, alle indagini collaborano il direttore del Centro per i rischi biologici e i patogeni speciali del Robert Koch Institut, Christian Herzog, e la ricercatrice Sylvia Worbs, specializzata nello studio delle tossine biologiche.

Analizzati anche indumenti, mobili e altri oggetti

L’istituto tedesco dispone infatti di tecniche particolarmente avanzate, capaci di individuare tracce di ricina anche a distanza di molti mesi dall’esposizione.

Sempre secondo Sky TG24, gli esperti tedeschi saranno chiamati ad analizzare non solo gli alimenti, ma anche indumenti, mobili e altri oggetti presenti nell’abitazione della famiglia, che sarà sottoposta a un nuovo sopralluogo.

Già alla fine di giugno gli specialisti tedeschi avevano incontrato i consulenti italiani a Pavia e nelle prossime settimane torneranno a Pietracatella.

Tra gli elementi al centro degli accertamenti c’è anche una pianta di ricino rinvenuta nelle vicinanze della casa.

Gli investigatori dovranno stabilire se il veleno possa essere stato estratto proprio da quella pianta: un passaggio considerato decisivo per chiarire la dinamica dell’avvelenamento e individuare eventuali responsabilità.