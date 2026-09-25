Ricina, per Roberta Bruzzone "possibile patto scellerato" fra più assassini: la strategia dei pm

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La tragedia della ricina potrebbe essere il risultato di un “possibile patto scellerato” tra due persone: una avrebbe sintetizzato la tossina, l’altra l’avrebbe veicolata nel cibo. Lo sostiene Roberta Bruzzone, chiamata da La Vita in Diretta a commentare il giallo di Pietracatella. Secondo la criminologa, l’ipotesi di due persone coinvolte “rende decisamente più fragile il segreto criminale“. E secondo l’esperta, inoltre, gli inquirenti sarebbero prossimi all’identificazione dei due soggetti che “sperano farli entrare in contraddizione”.

Il giallo della ricina vicino alla svolta, secondo Bruzzone

Venerdì 25 settembre Roberta Bruzzone, dallo studio de La Vita in Diretta, ha detto la sua sul giallo della ricina. Secondo la criminologa, la svolta sarebbe alle porte.

A renderla così sicura sono gli ultimi sviluppi, riportati da Storie Italiane, chi indaga sarebbe prossimo al luogo in cui è stata estratta la ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita.

ANSA

Roberta Bruzzone sostiene che se gli inquirenti stanno per arrivare al luogo in cui è stata prelevata la ricina, allora non è lontana l’identificazione “del soggetto che a quel luogo aveva accesso”.

“Il passo è molto breve”, quindi, secondo la criminologa, per l’individuazione delle persone che potrebbero aver posto in essere il duplice omicidio.

Un “patto scellerato” tra due persone

Come anticipato, secondo Bruzzone almeno due persone si sarebbero macchiate del duplice delitto. Due persone con altrettanti ruoli ben definiti.

Una di esse avrebbe “sintetizzato la tossina”, l’altra l’avrebbe veicolata, in un “patto scellerato” che, dato che potrebbe essere stato condiviso, “rende decisamente più fragile il segreto criminale”.

La prossima mossa degli inquirenti su Pietracatella

Gli inquirenti della Questura di Campobasso, ora, “stanno lavorando molto sugli ascolti” e la possibilità di due soggetti coinvolti potrebbe essere una buona strategia investigativa.

Una volta identificati i possibili responsabili, gli investigatori “sperano di farli andare in contraddizione“. A Ore14 Sera, inoltre, è emerso che nell’abitazione di Pietracatella sarebbe stata rinvenuta una borraccia con dei granuli scuri.