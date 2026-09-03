Ricina, riascoltati due amici di Gianni Di Vita: si segue la pista passionale, decisive le analisi da Berlino

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C’è grande attesa per gli ultimi sviluppi sulla tragedia di Pietracatella, quel giallo sul quale la Procura di Larino sta indagando per capire chi abbia introdotto in casa la ricina che ha ucciso Antonella Di Ielsi (50 anni) e sua figlia Sara Di Vita (15). Negli ultimi giorni la Questura di Campobasso ha nuovamente ascoltato alcuni amici di Gianni Di Vita. Il focus degli inquirenti è sulla possibile pista passionale: chi ha introdotto il veleno in quell’abitazione, probabilmente, era mosso da una probabile gelosia o vendetta.

L’attesa per gli esiti degli esperti tedeschi

Come riportato da Vita in Diretta il 3 settembre, per il giorno 7 sono attesi i risultati degli scienziati del Robert Koch Institut di Berlino.

Il loro lavoro, infatti, potrebbe indicare il vettore con il quale Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita hanno assunto la ricina, ovvero l’alimento nel quale era stato introdotto il veleno.

Per arrivare a questi risultati, gli scienziati tedeschi hanno analizzato circa 170 elementi prelevati dall’abitazione dopo 14 ore di sopralluogo.

Gli inquirenti hanno passato al setaccio bevande, alimenti, borracce, contenitori e tutto ciò che le vittime possono aver maneggiato e/o ingerito prima di accusare i primi sintomi dell’avvelenamento.

La pista passionale nel giallo della ricina

Come noto, gli inquirenti, oltre a tutto ciò che riguarda alimenti e loro contenitori, dall’abitazione di Pietracatella hanno prelevato anche dispositivi tra cui computer e telefonini.

L’intento è ricostruire gli ultimi contatti di Antonella Di Ielsi prima di quel pranzo fatale. Anche per questo, di recente, Gianni Di Vita ha avuto un confronto lungo sei ore con l’amica Monia, un’insegnante di matematica, presso la Questura di Campobasso. La donna, ricordiamo, era stata ascoltata altre volte.

Dalle indagini è emerso che Antonella Di Ielsi avrebbe avuto un contatto telefonico con il marito della docente pochi giorni prima di ingerire il veleno.

Chi era l’obiettivo della tragedia di Pietracatella?

Nonostante i diversi tasselli presenti sul tavolo della Procura di Larino, il mistero rimane: chi era il vero obiettivo del killer della ricina? Non mancano le ipotesi su Gianni Di Vita, anche se l’uomo è risultato negativo all’esame della ricina insieme alla figlia Alice. Entrambi, infatti, non presentavano gli anticorpi del veleno.

La conferma di quest’ultimo dato, tuttavia, potrebbe arrivare la prossima settimana. Secondo un’indiscrezione trasmessa da Vita in Diretta, il 7 settembre potrebbero arrivare notizie importanti.