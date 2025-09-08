Rick Davies cantante dei Supertramp morto a 81 anni per un mieloma multiplo, annuncio dopo 10 anni di silenzio

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morto Rick Davies, il cantante e cofondatore dei Supertramp. Aveva 81 anni, si è spento a causa di un mieloma multiplo, un tumore del sangue che gli era stato diagnosticato nel 2015. Ad annunciarlo è stata la sua band in un comunicato. Con Roger Hodgson aveva portato questo gruppo alla fama internazionale, rendendolo uno dei più amati del panorama rock progressivo e pop internazionale.

Addio a Rick Davies, cantante dei Supertramp

La musica piange la scomparsa di una delle sue leggende. Si è spento all’età di 81 anni Rick Davies, cofondatore, voce principale e compositore dei Supertramp.

La morte del musicista è sopraggiunta sabato 6 settembre dopo una lunga battaglia contro un mieloma multiplo, ad annunciarlo è stata la sua band in un comunicato diffuso un paio di giorni dopo.

Rick Davies, morto a 81 anni

Leggenda del rock

Una delle voci e dei volti più noti del rock, Davies era diventato un’icona planetaria grazie alla band che lui stesso – insieme a Roger Hodgson – aveva fondato nel 1969. Ci sono la sua penna e la sua ugola nel successo che i Supertramp ebbero soprattutto tra gli anni Settanta e Ottanta.

Il fondatore del gruppo è stato infatti autore o coautore di molti dei brani più celebri della band come Bloody Well Right, Goodbye Stranger e Cannonball e di album diventati dei classici come Crime of the Century (1974) e Breakfast in America (1979).

Davies è stato l’unico membro stabile dei Supertramp dal 1969 fino all’ultima esibizione dal vivo nel 2022, data cui risale anche la sua ultima apparizione pubblica. Dopo l’addio di Hodgson nel 1983 per divergenze creative e dispute legali, egli tenne in vita la band, registrando altri quattro album e portando i Supertramp in tour fino agli anni Duemila. Negli ultimi anni si è esibito anche con la formazione Ricky and the Rockets.

Morto il fondatore della band: gli inizi e la carriera

Inglese, nato a Swindon, nel Wiltshire, il 22 luglio 1944, è morto nella sua casa di Long Island, New York. È stato prettamente un tastierista e un cantante. Aveva iniziato come batterista, prima di passare al pianoforte. I suoi inizi risalgono agli anni Sessanta quando aveva militato in vari gruppi, prima di fondare i Supertramp.

Chi lo ha conosciuto da vicino ne parla come di un uomo riservato, lontano dai crismi del rocker. Era sposato dal 1977 con Sue Davies, manager della band dal 1984. Sui propri canali social, i Supertramp ricordano così il loro fondatore, sottolineandone “il calore, la resilienza e la dedizione a sua moglie Sue”.

“Abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e suonare con lui per oltre cinquant’anni. Le nostre più sentite condoglianze a Sue Davies. La musica e l’eredità di Rick continuano a ispirare moltissime persone e dimostrano che le grandi canzoni non muoiono mai, continuano a vivere. C’era lui dietro i brani più iconici dei Supertramp, ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica rock. La sua voce intensa e l’inconfondibile tocco sul Wurlitzer sono diventati il cuore pulsante del suono della band”.

Cos’è il mieloma multiplo

Nel 2015 a Davies era stato diagnosticato un mieloma multiplo, ossia un tumore del midollo osseo che colpisce le cellule bianche del sangue. A causa di questa malattia il gruppo fu costretto a cancellare un tour europeo di reunion.

Il mieloma è un tumore tipico dell’età avanzata che ha origine nel midollo osseo e colpisce un tipo particolare di cellule, le plasmacellule ossia quelle che hanno il compito di produrre gli anticorpi.

Come riporta Airc, il mieloma multiplo rappresenta l’1,6 per cento circa di tutti i tumori diagnosticati negli uomini in Italia e l’1,5 per cento di quelli diagnosticati nelle donne. Il sintomo più comune di questo tumore che colpisce prevalentemente gli anziani è il dolore alle ossa, localizzato soprattutto a livello della schiena, dell’anca e del costato. Altri sintomi sono l’anemia e l’ipercalcemia.