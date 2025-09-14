Ricky Hatton è morto, il campione del mondo di boxe aveva 46 anni e programmava il ritorno sul ring

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Ricky Hatton è stato trovato senza vita nella sua casa nella contea di Greater Manchester, in Inghilterra. Hatton è morto a 46 anni, ne avrebbe compiuti 47 il mese successivo. Campione del mondo di boxe, noto con il soprannome di ‘The Hitman’, programmava il proprio ritorno sul ring dopo anni lontani dallo sport a causa di problemi mentali e di tossicodipendenza. La polizia non ha dichiarato la sua morte sospetta.

Ricky Hatton trovato morto

Nella tarda mattinata di domenica 14 settembre 2025, la polizia della contea di Greater Manchester ha rilasciato la notizia del ritrovamento di un corpo nell’abitazione di Ricky Hatton a Hyde.

Poche ore dopo, è arrivata la conferma che il cadavere fosse quello del padrone di casa, il noto ex pugile Ricky Hatton.

IPA Ricky Hatton sul ring

Un portavoce della Greater Manchester Police ha raccontato che “gli agenti sono stati chiamati da un cittadino a recarsi in Bowlacre Road, Hyde, Tameside”.

Arrivate sul posto attorno alle ore 6:45, le forze dell’ordine hanno ritrovato il corpo dell’uomo di 46 anni.

Stando ai primi accertamenti, la polizia non ritiene al momento che la morte sia da ascrivere a circostanze sospette.

Gli anni difficili e il ritorno

Ricky Hatton era da parecchio tempo lontano dal ring, a causa di problemi di salute mentale e di tossicodipendenza.

Il pugile, che avrebbe compiuto 47 anni a ottobre, ha più volte parlato apertamente delle proprie difficoltà.

Tentò più volte il suicidio e visse per qualche tempo isolato dalla propria famiglia, dopo un acceso litigio. Infine, era giunta la riconciliazione.

Lo scorso luglio, Hatton aveva annunciato il proprio ritorno sul ring a oltre un decennio dal suo ultimo incontro professionistico.

Il campione dei pesi superleggeri e welter avrebbe dovuto affrontare il pugile degli Emirati Arabi Uniti Eisa Al Dah il 2 dicembre, a Dubai.

Campione del mondo di boxe

Ricky Hatton, detto ‘The Hitman’, nel corso della sua carriera ha vinto 45 match e 3 corone mondiali in 3 diverse categorie di peso.

Fu sconfitto soltanto tre volte. Nel 2005 ricevette il titolo di Fighter of the Year dell’autorevole rivista Ring Magazine.

Nel 2011 annunciò il suo ritiro, pur continuando a lavorare nel mondo del pugilato come allenatore e dirigente sportivo.

In Inghilterra è un personaggio molto noto, amico dei fratelli Gallagher degli Oasis e concorrente della versione Uk di Ballando con le stelle.