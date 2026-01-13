Ricky Memphis torna coi Cesaroni, dal padre "fascistone" ai soldi "spesi in suite di hotel di lusso e stivali"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Ricky Memphis torna in tv con I Cesaroni 7 su Canale 5, insieme all’amico fraterno Claudio Amendola. Nella nuova serie interpreta Carlo, consuocero di Giulio/Claudio. L’attore si è raccontato a tutto tondo nel corso di una recente intervista: dal padre “fascistone” ai soldi spesi per “alberghi a cinque stelle” e “un centinaio” di stivali da cowboy. L’ultima stagione de I Cesaroni andrà in onda l’8 marzo.

Da Riccardo Benito Fortunati a Ricky Menphis

Romano del rione Monti, 57 anni e nome d’arte ispirato a Elvis: Ricky Memphis (al secolo Riccardo Benito Fortunati) si è aperto nel corso di un’intervista al Corriere della Sera affrontando vicissitudini familiari, vizi e sfizi, amicizie e orientamento politico.

Il papà “fascistone” di Ricky Memphis

Un aneddoto sul suo secondo nome, Benito. “Papà, che era un fascistone, voleva proprio quello. Mamma invece scelse Riccardo. Gli propose di lasciar decidere alla sorte, estraendo un bigliettino su 10. Lui barò: su 9 ci scrisse Benito”. Però uscì Riccardo: “Un segno del destino. Ma lui mi chiamava lo stesso Benito”.

Ma, almeno negli anni giovanili, il suo orientamento politico era nettamente distante da quello paterno, essendo “cresciuto in tutto un altro ambiente, di sinistra, popolare, comunista“.

Per “emulazione e quieto vivere”, ha rievocato Ricky Memphis, “mi dichiaravo così anch’io”. Poi il cambio di rotta: “Quando ho cominciato a ragionare con il mio cervello ho cambiato direzione”.

Il rapporto con le donne

Anche le vicissitudini private sono cambiate, con gli anni: prima di fare l’attore con le donne le sue fortune erano assai scarse: “Possibilità ne avevo poche, stavo sempre a sede sur muricciolo, non avevo manco i soldi per pijà l’autobus. Alle feste andavo sempre in bianco. Ero timido. Poi con questo lavoro ho conosciuto più gente, ho preso più sicurezza”.

Oggi Ricky Memphis è sposato in seconde nozze con Alessia Cerasaro. La coppia ha due figli, un maschio e una femmina.

Passioni e sfizi

Poi il racconto della passione per gli alberghi di lusso: “Avevo la fissa degli alberghi a cinque stelle, perché non me li potevo permettere. Mica ci andavo da solo eh. All’Hilton prenotai la suite Napoleone, più di così”.

E per gli stivali da cowboy: “Ne ho comprati un centinaio. Quando ero ragazzo andavano i camperos, i compagni di scuola li avevano, io no, erano un sogno. Una volta mia zia ne rimediò un paio da un’amica sua, mi misi quelli, anche se erano da donna, col tacco. Brutti da morire”. Ma la passione più grande rimane quella per la Roma.

Il romano Ricky Memphis è anche profondamente religioso e legge il Vangelo: “Ogni sera ne leggo un pezzo”. Ed è un uomo umile: “Però davvero, sono un cialtrone, pecco in ogni secondo della vita mia”.