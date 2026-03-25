Ricorsi contro il semestre filtro di medicina respinti dal Tar, giudici si schierano col ministero sul sistema

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Nessuno stravolgimento dell’ultima ora per il nuovo sistema di accesso alle facoltà di Medicina: il Tar del Lazio ha confermato la validità dell’impianto attuale, respingendo i ricorsi. La decisione dei giudici amministrativi blinda la riforma, lasciando fuori dalle aule universitarie migliaia di aspiranti medici che avevano impugnato le procedure.

Il Tar respinge i ricorsi sul semestre filtro

Il tribunale amministrativo ha depositato le ordinanze con cui nega la tutela cautelare ai candidati esclusi, confermando la legittimità del meccanismo di selezione basato sugli esami del primo semestre. Secondo i giudici il sistema che prevede il superamento di prove specifiche per l’inserimento in graduatoria non presenta profili di palese irragionevolezza. La decisione sottolinea come la nuova modalità di accesso sia finalizzata a valutare l’attitudine degli studenti direttamente sul campo accademico, superando le critiche mosse dai legali dei ricorrenti sulla presunta iniquità del sistema.

La pronuncia del Tar del Lazio rappresenta un punto di svolta fondamentale per la stabilità del percorso accademico di quest’anno. I ricorrenti avevano evidenziato diverse criticità, puntando il dito contro una presunta violazione del diritto allo studio e disparità di trattamento nella somministrazione dei test. Tuttavia, il collegio giudicante ha ritenuto che l’amministrazione abbia agito correttamente nell’istituire uno sbarramento basato sul merito e sulla preparazione dimostrata durante i primi mesi di corso, rigettando le accuse di illegittimità costituzionale.

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Per migliaia di giovani che speravano in un provvedimento d’urgenza la strada verso il camice bianco si fa ora estremamente difficile. Le motivazioni del tribunale mettono in luce come la scelta di trasformare il primo semestre in un filtro selettivo rientri nelle facoltà del legislatore e del Ministero dell’Università. Questo orientamento giudiziario non solo conferma le attuali graduatorie, ma scoraggia l’ipotesi di immatricolazioni in soprannumero che in passato avevano caratterizzato il contenzioso legato ai test d’ingresso tradizionali.

Il rigetto delle istanze cautelari ha un impatto immediato sull’organizzazione delle facoltà, che possono proseguire con le attività didattiche senza l’incognita di nuovi ingressi forzati per via giudiziaria. La decisione odierna chiude una fase di forte incertezza per il sistema universitario, anche se rimane aperta la possibilità di un ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato. Per il momento il Ministero può rivendicare la tenuta della riforma Bernini davanti alla prima vera prova nelle aule di giustizia.

Gli effetti della decisione su Medicina

La sentenza ha un effetto diretto sulla validità delle attuali graduatorie nazionali, confermando che solo chi ha superato gli sbarramenti previsti potrà proseguire gli studi. Le contestazioni si erano concentrate soprattutto sulla struttura dei corsi e sulle modalità con cui venivano calcolati i punteggi degli esami filtro. Il verdetto del Tar stabilisce però che il criterio di selezione adottato è coerente con la necessità di programmare gli accessi in base alla capacità ricettiva degli atenei e alla qualità della formazione.

L’ordinanza ha anche chiarito che non sussistono i presupposti di urgenza necessari per concedere l’ammissione con riserva ai candidati esclusi. Molti degli studenti coinvolti avevano lamentato l’impossibilità di pianificare il proprio futuro accademico a causa di regole considerate troppo rigide. Con questa pronuncia viene invece ribadito che il sistema del “semestre filtro” rappresenta una modalità legittima di programmazione.

Verso il consolidamento del sistema dei ricorsi

Nonostante il pesante stop subito in primo grado legali delle associazioni studentesche non sembrano intenzionati a fermarsi. La battaglia legale potrebbe spostarsi al secondo grado di giudizio, nel tentativo di individuare profili di illegittimità che il Tar non ha ravvisato in questa fase.

La decisione del Tar del Lazio funge da precedente significativo per tutti i procedimenti analoghi ancora pendenti. Sebbene ogni ricorso possa presentare sfumature diverse, l’orientamento generale espresso dal tribunale indica una chiara volontà di non interferire con la nuova organizzazione ministeriale. Questo scenario conferma che, per il momento, l’unico modo per accedere alla facoltà di Medicina resta il superamento dei criteri di merito previsti dal nuovo ordinamento, riducendo drasticamente le speranze di chi puntava sulla via legale per superare lo sbarramento.