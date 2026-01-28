Ricorso "non fondato" sul referendum sulla giustizia, Tar boccia richiesta e conferma il voto il 22 e 23 marzo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Respinto dal Tar del Lazio il ricorso sulle date del referendum della giustizia. I giudici del tribunale amministrativo hanno rigettato la richiesta del comitato di 15 giuristi che, forti delle 500mila firme raccolte a sostegno di un nuovo quesito referendario, chiedevano la sospensione e l’annullamento del voto in programma il 22 e il 23 marzo, come deciso dal Governo.

Il ricorso respinto dal Tar

Con la sentenza n.1694, la seconda sezione bis del Tar del Lazio ha ritenuto “destituita di fondamento” l’impugnazione del decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, che fissava le date del referendum sulla giustizia stabilite dalla delibera del Cdm del 12 gennaio.

Il ricorso dei 15 giuristi dell’Unione italiana forense, guidati dall’avvocato Carlo Guglielmini, mirava ad annullare la consultazione popolare, in modo da avere più tempo per completare la raccolta firme e sottoporre all’Ufficio centrale per il referendum il loro quesito referendario, parzialmente diverso da quello ammesso.

Il quesito sul referendum della giustizia

Nel prendere la decisione il Tar ha sottolineato come la normativa preveda come unica ipotesi di rinvio delle date della consultazione popolare l’entrata in scena di “un’altra legge costituzionale o di revisione della Costituzione”, prima della scadenza dei tre mesi dall’adozione della legge.

Per i giudici amministrativi non ci sarebbero dunque i presupposti per far slittare il referendum della giustizia, per la soddisfazione dei sostenitori del sì e dello stesso ministro Carlo Nordio.

“La motivazione è di una chiarezza adamantina: trattandosi di un referendum confermativo, una volta che si sia determinata una condizione per il suo svolgimento, in questo caso la richiesta parlamentare, le altre, come le cinquecentomila firme, sono inammissibili perché superflue, come avevamo detto sin dall’inizio. Si è trattato di un espediente dilatorio che speriamo sia anche l’unico” ha dichiarato il Guardasigilli.

Cosa succede ora

Il voto resta fissato il 22 e 23 marzo, ma sulle date potrebbe esprimersi ancora la Cassazione, dove ha sede l’Ufficio Centrale per il referendum, a cui il comitato dei 15 ha depositato le 500mila firme raccolte dal comitato dei 15 giuristi.

I giudici della Suprema corte dovranno pronunciarsi sul nuovo quesito e confermare la sovrapposizione con quello già ammesso oppure valutare di modificarlo.

Circostanza che potrebbe variare l’appuntamento con il referendum.