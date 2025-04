Ricusazione Emiliano Giardina, il giudice accoglie la richiesta della Procura: cosa cambia nel caso Garlasco

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Emiliano Giardina non dovrà più occuparsi del caso Garlasco. Lo ha deciso il gip Daniela Garlaschelli, che ha accolto l’istanza presentata dalla Procura di Pavia per la ricusazione dell’incarico del genetista. Giardina era stato nominato per la superperizia nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi a carico di Andrea Sempio.

Ricusato Emiliano Giardina, cosa cambia

Il gip di Pavia ha accolto l’istanza presentata dalla Procura di Pavia che aveva chiesto la ricusazione dell’incarico assegnato al genetista Emiliano Giardina, precedentemente nominato per effettuare la superperizia nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

Le nuove indagini, ricordiamo, vedono Andrea Sempio indagato con il sospetto di aver avuto un ruolo nell’omicidio di Chiara Poggi in concorso con terzi.

Fonte foto: ANSA La villetta di via Pascoli dove nel 2007 si consumò il delitto di Garlasco. Il gip ha accolto l’istanza di ricusazione del genetista Emiliano Giardina presentata dalla Procura di Pavia

Nei fatti, Emiliano Giardina non dovrà più mettere il suo lavoro a disposizione delle indagini sul delitto di Garlasco. Come riporta Ansa la gip Daniela Garlaschelli ha nominato un collegio di cui fanno parte due esperti, la genetista forense Denise Albani e Domenico Marchigiani, sovrintendente tecnico ed esperto in dattiloscopia.

Le parti sono dunque convocate al giorno 16 maggio per l’udienza di conferimento dell’incarico. Lo riporta Today.

Perché la Procura aveva chiesto la ricusazione

La decisione di richiedere la ricusazione per Emiliano Giardina è arrivata a seguito di un intervento del genetista a Le Iene. In un’intervista del 5 aprile 2017 il perito aveva espresso pareri su alcune tracce genetiche considerate, da lui, non utilizzabili.

Tali tracce genetiche sono ancora oggetto di discussione nel contesto delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, per questo dopo l’udienza del 9 aprile la gip Garlaschelli aveva sottolineato che le sue dichiarazioni “potrebbero compromettere l’apparenza di imparzialità del perito”. L’istanza di ricusazione era stata presentata dai pm Valentina De Stefano e Stefano Civardi.

Il delitto di Garlasco

Il delitto di Garlasco è uno dei fatti di cronaca più noti degli ultimi 20 anni. Il 13 agosto 2007 Chiara Poggi, 26 anni, è stata uccisa nella sua abitazione di via Pascoli mentre la sua famiglia si trovava in vacanza.

Per l’omicidio è stato condannato il fidanzato, Alberto Stasi, che dal 2015 sta scontando una pena di 16 anni presso il carcere di Bollate. Nel 2025 la svolta: nel registro degli indagati è comparso il nome di Andrea Sempio, 19enne all’epoca dei fatti e già indagato e prosciolto nel 2017. Il suo Dna sarebbe stato rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi.