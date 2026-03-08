Rider aggrediti senza motivo a Milano, uno di loro accoltellato a una spalla: si cerca una banda al Corvetto

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La polizia sta cercando un gruppo di tre giovani che avrebbe aggredito alcuni rider a Milano. Un caso recente avrebbe portato alla luce un comportamento ripetuto, con violenze nei confronti dei fattorini. Tra le vittime dell’ultimo agguato anche un trentenne che è stato accoltellato a una spalla. Non si trattava di una rapina, i tre avrebbero agito “per il gusto di far male”.

Rider aggrediti a Milano

Nella serata di venerdì 6 marzo un gruppo di tre rider che stavano aspettando un’ordinazione fuori da un fast food in viale Lodi, a sud del centro di Milano, sono stati aggrediti.

L’agenzia Ansa riporta che i responsabili sarebbero tre ragazzi giovani, che si sarebbero avvicinati ai fattorini e avrebbero iniziato a insultarli.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

In seguito, uno di loro avrebbe estratto uno spray urticante e l’avrebbe utilizzato contro uno dei rider, un trentenne di origini pakistane. Durante la colluttazione che ne sarebbe seguita, il fattorino sarebbe stato anche accoltellato a una spalla.

Nessuna rapina, picchiati senza motivo

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi del 118, che hanno constatato che la ferita del rider non fosse particolarmente grave. In seguito, quindi, la polizia ha potuto interrogare i tre fattorini.

Tutti hanno raccontato la stessa versione dell’aggressione: un’azione del tutto immotivata se non dalla “volontà di fare del male a persone indifese“, come avrebbe dichiarato una delle vittime.

A dimostrazione di questa tesi anche il fatto che i tre non siano stati derubati né dei soldi che portavano con sé né delle biciclette elettriche utilizzate per le consegne.

L’ipotesi della banda

Dall’interrogatorio, sempre secondo l’Ansa, sarebbe però emerso un altro dettaglio: non si tratterebbe della prima aggressione di questo tipo in quella zona di Milano.

La polizia si sarebbe indirizzata verso il quartiere del Corvetto, poco lontano dal luogo dell’aggressione, che si sviluppa a sudest del centro di Milano. L’ipotesi sarebbe quella di una banda di giovani che aggredisce rider senza ragione.

Il Corvetto è stato più volte al centro di alcune vicende molto discusse, come la morte di Ramy Elgaml durante un inseguimento dei carabinieri o quella di Abderrahim Mansouri, per la quale è stato arrestato l’agente di polizia Carmelo Cinturrino.