Rider da Glovo a Just Eat in sciopero il 15 luglio a Milano, Firenze e Bologna: troppo caldo, vogliono tutele

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

I rider delle principali compagnie di delivery si fermeranno mercoledì 15 luglio. Lo sciopero è previsto a Milano, Bologna e Firenze per chiedere maggiori tutele, in particolare nelle ore più calde. Una delle richieste è infatti il blocco delle attività a metà giornata, una misura in linea con l’ordinanza in vigore fino a settembre. Ne chiedono quindi il rispetto, senza però vedersi ridurre il salario. Da tempo, infatti, denunciano paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite.

Sciopero dei rider: fermi il 15 luglio

I rider delle principali piattaforme di food delivery hanno proclamato uno sciopero per mercoledì 15 luglio. Tra le città coinvolte ci sono Milano, Firenze e Bologna.

A Milano e Firenze le ordinanze costringono i fattorini a fermarsi nelle ore più calde della giornata: una misura che, se nelle intenzioni vuole tutelare la loro salute, nella maggior parte dei casi si traduce in una paga ridotta.

Non lavorare, per i fattorini, significa guadagnare molto meno, perché la paga di un rider è a cottimo.

Le applicazioni coinvolte: gli orari

A Milano, Bologna e Firenze, quindi, le piattaforme di food delivery si fermeranno per diverse ore. A Milano lo sciopero scatterà dalle ore 18:00 e riguarderà in particolare i fattorini di Glovo, Deliveroo e Just Eat. A Firenze, invece, saranno coinvolti solo Glovo e Deliveroo.

A Bologna la mobilitazione si concentrerà in piazza Nettuno alle 16:30, e da lì partirà un corteo cittadino lungo via Indipendenza e piazza VIII Agosto. L’arrivo è previsto in piazza XX Settembre.

Giovedì 16 luglio invece aderiranno allo sciopero i fattorini del Piemonte, che incroceranno le braccia dalle ore 10:00 alle ore 17:00.

Cosa chiedono?

La richiesta avanzata dai sindacati a nome dei fattorini è quella di introdurre degli ammortizzatori sociali per i lavoratori costretti a fermarsi durante le ondate di calore. In questo modo verrebbero rispettate le condizioni di salute richieste dalle ordinanze, ma anche il diritto dei lavoratori di avere una giusta paga.

Il sindacato chiede qualcosa anche alle piattaforme, ovvero di riconoscere ai lavoratori un’indennità economica per il blocco forzato delle attività durante le ore di maggior caldo.

E non è un caso se lo sciopero avviene in quella che è stata definita la terza ondata di calore, che vedrà il picco proprio nella giornata di mercoledì 15 luglio. In diverse città si potranno raggiungere anche i 43 °C. Bollino rosso per Firenze, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino.