Rider in piazza in 30 città d’Italia, la protesta contro “turni fino a 10 ore e paghe da 2 a 4 euro l’ora”

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La Cgil ha organizzato una giornata di mobilitazione nazionale dei rider nella giornata di sabato 14 marzo 2026. In più di 30 città in tutta Italia i ciclofattorini scendono in piazza in segno di protesta contro le ingiuste condizioni di lavoro. Quel che si chiede è l’applicazione del contratto collettivo merci e logistica, con relativo aumento dei salari e applicazione di tutele quali malattie, infortuni e ferie.

Rider in piazza in più di 30 città

Nella giornata di sabato 14 marzo 2026, i rider di Glovo e Deliveroo scendono in piazza sostenuti dalla Cgil e dalle sue categorie.

La mobilitazione nazionale coinvolge oltre 30 città in tutto il Paese, da Roma a Napoli, Palermo, Bologna, Milano e Firenze.

ANSA

“Siamo nelle piazze per chiedere che i rider abbiano un vero contratto e vengano considerati lavoratori dipendenti” dichiara da Napoli Nicola Ricci, segretario Cgil Campania.

“Oggi questi lavoratori sono sfruttati e sottopagati, – spiega il segretario – non hanno diritti, non hanno ferie, non hanno permessi e sono vittime dell’intelligenza artificiale”.

“Non è accettabile che migliaia di lavoratrici e lavoratori continuino a essere governati da algoritmi che decidono tempi, turni e compensi senza alcuna trasparenza e senza riconoscere diritti fondamentali” aggiunge da Teramo, il segretario generale Cgil della zona Pancrazio Cordone.

La protesta: turni fino a 10 ore e paghe da 2 euro

A denunciare le ingiuste condizioni di lavoro dei ciclofattorini italiani è Francesca Re David, presente alla mobilitazione della capitale in Piazza Re di Roma.

La segretaria confederale Cgil racconta di “turni molto intensi, 6-7 giorni a settimana, 7-10 ore al giorno”.

Mentre i salari restano “sotto la soglia della dignità. I compensi medi restano molto bassi, tra 2 e 4 euro a consegna, senza riconoscimento delle attese o delle spese sostenute”.

Per la maggioranza dei rider, aggiunge Re David, il food delivery rappresenta il lavoro principale, spesso l’unico, “con turni molto intensi e più di 8 consegne quotidiane nel 62% dei casi”.

La Cgil chiede il contratto collettivo

Il sindacato denuncia la mancanza di contratti di lavoro regolare per i lavoratori di multinazionali del food delivery come Glovo e Deliveroo.

Quel che si chiede è, dichiara Re David, “l’urgenza dell’applicazione del contratto nazionale merci e logistica”.

Un contratto collettivo, inscritto alle norme nazionali, significherebbe per i ciclofattorini il riconoscimento di diritti come “ferie, malattia, infortuni retribuiti, tredicesima, quattordicesima, Tfr, oltre a maggiori garanzie in materia di salute e sicurezza”.

L’inchiesta contro i colossi del food delivery

Negli scorsi mesi, gli inquirenti della Procura di Milano, guidati dal pm Paolo Storari, hanno avviato un’indagine contro colossi del food delivery tra cui Foodinho-Glovo e Deliveroo.

Il pubblico ministero ha disposto il controllo giudiziario di Deliveroo Italy per capolarato, affinché si “proceda alla regolarizzazione dei lavoratori”.

Stando a quanto dichiarato dagli organi giudiziari, le retribuzioni dei rider violano la Costituzione, perchè incapaci di garantire una “esistenza libera e dignitosa”.

Nell’imputazione si legge che ai ciclofattorini sarebbero state corrisposte paghe “in alcuni casi inferiori fino a circa il 90% rispetto alla soglia di povertà e alla contrattazione collettiva”.