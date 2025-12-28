Rider in rivolta a Verbania perché ampliata l'area di consegna, "costretti a pedalare 50 km per 7 euro"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Si torna a parlare dei diritti e delle condizioni di lavoro dei rider che effettuano consegne di cibo a domicilio. In particolare a Verbania, i rider sono in rivolta dopo che la piattaforma Deliveroo ha ampliato l’area di consegna. In questo modo può accadere che i lavoratori facciano tra andata e ritorno quasi 50 chilometri per poco più di 7 euro l’ora. I rider di Verbania hanno fatto squadra e si sono rivolti alla Cgil dichiarando lo stato di agitazione.

Perché i rider sono in rivolta a Verbania

A Verbania da qualche settimana la piattaforma Deliveroo ha ampliato l’area di consegna, come riportano La Stampa e Il Corriere della Sera. Questo è il motivo alla base della rivolta dei rider, costretti a fare molta più strada di prima.

Dalla città sul Lago Maggiore, infatti, dove c’è il maggior numero di attività che in zona garantisce consegne a domicilio, ai rider può capitare di dover andare anche a Cannobio.

Questo li costringe a fare, tra andata e ritorno, quasi 50 chilometri lungo una statale, sempre molto trafficata. E lo stesso vale anche per Stresa e Belgirate, ultimo Paese prima della provincia di Novara.

La denuncia: “Costretti a pedalare 50 km per 7 euro”

Sono diverse le testimonianze dei rider, che raccontano le loro esperienze di lavoro e soprattutto le loro condizioni. Anche se alcuni hanno timore a esporsi: “Un colosso come quello non ci mette nulla a trovare un cavillo e a contestarmi il comportamento antisindacale”, ha detto uno di loro.

“Chi si rifiuta viene penalizzato dall’algoritmo dell’app che ci affida il lavoro e nei giorni successivi riceve meno proposte di consegne”, ha raccontato un 20enne che fa il rider dall’ottobre 2023.

“Un collega ha ricevuto una proposta per 7,66 euro lordi per portare un poke da Verbania a Stresa: tra andata e ritorno sono circa 35 chilometri. Vuole dire che quella sera chi ha detto sì non ha potuto fare molte altre consegne, oppure se è andato in auto non ha guadagnato nulla”, ha aggiunto.

Non è la prima volta che vengono denunciate situazioni del genere: nel 2023, ad esempio, a un rider successe di aver fatto 50 km in bici da Verona a Bussolengo per consegnare un panino.

Rider in stato di agitazione

I rider di Verbania hanno così deciso di fare squadra: si sono rivolti alla Cgil e hanno dichiarato lo stato di agitazione. “Qualche azione di sciopero bianco la stiamo mettendo già in atto”, ha detto un altro rider di Verbania.

“Abbiamo sollecitato alcuni correttivi – spiega Lucia Penna, della Nidil Cgil -, come diversificare l’invio delle proposte di consegna in base a chi usa l’auto o la bici e non costringere nessuno a rinunciare, con le relative penalizzazioni.

A parole si sono detti disponibili, ma nulla è cambiato. E l’antivigilia di Natale abbiamo ricevuto una risposta scritta in cui, in sostanza, viene detto che se ai rider non vanno bene queste condizioni possono rifiutare”, ha concluso.

Un ultima testimonianza prende poi in considerazione le generali condizioni di lavoro dei rider: “Se prendi la bici, metti a rischio la tua vita in condizioni estreme. Perché andiamo dai 35° d’estate ai -3° di inverno, con il sole o con la pioggia, su strade che sono buie, trafficate e pericolose e, in sere come queste, anche ghiacciate”.