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Due giovani sono stati sottoposti a misure cautelari per rapina e lesioni ai danni di un rider pakistano: uno è stato condotto in carcere, l’altro affidato a una comunità. I fatti sono avvenuti a Verona lo scorso gennaio, secondo quanto comunicato dalla Polizia di Stato.

Le indagini e le misure cautelari

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra mobile di Verona, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Verona e della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, ha eseguito due misure cautelari nei confronti di un ventenne tunisino e di un minorenne italiano di seconda generazione. Il primo è stato condotto presso la casa circondariale di Montorio, mentre il secondo è stato affidato a una comunità. Un terzo minorenne italiano, anch’egli di seconda generazione, è stato invece denunciato a piede libero.

L’aggressione al rider

L’episodio contestato risale al mese di gennaio, quando un cittadino pakistano, rider per una piattaforma di consegne a domicilio, si trovava seduto su una panchina nei pressi di un noto centro commerciale di Verona, in attesa di ricevere una chiamata di lavoro. In quel momento, il giovane è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che, approfittando dell’orario serale e della situazione di isolamento, lo hanno accerchiato e aggredito con calci e pugni. Dopo averlo gettato a terra, gli aggressori si sono impossessati del denaro contante e di alcuni effetti personali della vittima.

Le conseguenze per la vittima

A seguito dell’aggressione, il rider ha riportato una ferita lacero-contusa al volto. La violenza dell’azione e la modalità con cui è stata portata a termine hanno destato particolare allarme tra le forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le indagini per identificare i responsabili.

L’attività investigativa

Le indagini, condotte dalla Squadra mobile scaligera e supportate da attività tecniche, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di raccogliere elementi utili per l’emissione delle misure cautelari. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di monitoraggio e contrasto alle devianze giovanili, fenomeno che negli ultimi tempi ha visto un incremento di episodi simili nella zona di Verona.

IPA