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Due minorenni di Arezzo sono stati denunciati per lesioni aggravate in seguito a una violenta aggressione ai danni di un rider di origine pakistana. L’episodio si è verificato la sera del 7 aprile 2026, quando i giovani, dopo aver ordinato del cibo tramite una piattaforma di consegne a domicilio, hanno colpito ripetutamente il lavoratore, causandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. L’identificazione dei responsabili è stata resa possibile grazie alle indagini della Squadra Mobile di Arezzo, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio la sera del 7 aprile 2026. Due ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 17 anni, entrambi residenti ad Arezzo, hanno effettuato un ordine tramite una piattaforma di consegne a domicilio. Una volta giunto il rider all’indirizzo concordato, i giovani si sono rifiutati di pagare la cifra dovuta e hanno dato il via a una violenta aggressione.

I due minorenni hanno colpito il rider con calci e pugni, anche quando la vittima era già a terra. L’uomo, di nazionalità pakistana, ha riportato lesioni multiple che i medici hanno giudicato guaribili in 15 giorni. Dopo averlo aggredito, i ragazzi si sono impossessati del cibo ordinato e sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce.

La denuncia e l’avvio delle indagini

Una volta dimesso dall’ospedale, il rider ha deciso di sporgere denuncia presso gli Uffici della Questura di Arezzo contro i due aggressori, all’epoca ancora ignoti. La Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, ha avviato una serie di accertamenti per risalire all’identità dei responsabili.

Le indagini si sono concentrate sull’applicazione utilizzata per l’ordine a domicilio, sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona e sulle banche dati delle forze di polizia. Grazie a questi strumenti, gli investigatori sono riusciti a identificare i due minorenni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati predatori e reati contro la persona.

Il riconoscimento e la denuncia

I due giovani sono stati riconosciuti dalla vittima in sede di individuazione fotografica. Sulla base dei gravi indizi raccolti, la Polizia di Stato ha proceduto a denunciarli per lesioni aggravate. Uno dei due ragazzi risulta già ristretto presso una comunità minorile per la commissione di altri reati predatori.

IPA