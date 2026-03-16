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Operazione dei Carabinieri a Messina contro il caporalato digitale nel settore del food delivery: quattro persone risultano indagate e sono inoltre state elevate sanzioni per oltre 66.940,29 euro. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, ha portato alla notifica di un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dell’Amministratore Unico e di tre collaboratori di una società locale, accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai danni di decine di rider italiani.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dal Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Messina, con il supporto del Nucleo Operativo del Gruppo per la Tutela Lavoro di Palermo. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire un sistema di sfruttamento che, secondo gli inquirenti, traeva profitto dalla condizione di bisogno di numerosi studenti universitari e giovani locali impiegati come rider.

Il sistema di caporalato digitale

L’indagine ha svelato l’esistenza di un vero e proprio “caporalato digitale”. La società coinvolta, attiva nel settore delle consegne a domicilio, si avvaleva di una piattaforma informatica proprietaria che, tramite algoritmi, gestiva in modo unilaterale l’assegnazione degli ordini, i vincoli operativi e il controllo costante delle prestazioni dei ciclofattorini. Questo sistema, integrato dall’uso di chat WhatsApp per la direzione immediata dei lavoratori, configurava una chiara etero-organizzazione algoritmica, mascherando un rapporto di lavoro subordinato sotto la parvenza di prestazioni autonome e occasionali.

Le condizioni dei rider e le violazioni accertate

Le risultanze investigative hanno evidenziato che i rider erano costretti a utilizzare mezzi propri per effettuare le consegne, ricevendo compensi spesso inferiori alla metà di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per Trasporti e Logistica. In particolare, le paghe a cottimo variavano tra 2,40 euro e 2,99 euro per consegna. Oltre alla corresponsione di compensi inferiori ai minimi contrattuali, sono state riscontrate l’imposizione di ritmi e orari di lavoro degradanti, l’assenza di formazione specifica sui rischi connessi alle mansioni e la mancata sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Modalità di controllo e pressioni sui lavoratori

Il sistema prevedeva l’obbligo per i rider di inviare la parola “libero” tramite l’applicazione ogni minuto, per confermare la disponibilità immediata dopo ogni consegna. I responsabili monitoravano i tempi di esecuzione e, in caso di ritardi, contattavano telefonicamente i lavoratori, imponendo direttive su come velocizzare i turni e stabilendo unilateralmente l’ultima consegna della giornata. Ogni rifiuto di una consegna doveva essere motivato e, in caso contrario, comportava ammonimenti o la perdita del diritto a ricevere nuovi ordini. Questo sistema generava una totale subordinazione e costringeva i rider ad accettare ritmi di lavoro estenuanti.

Sanzioni e recupero degli oneri elusi

A seguito delle violazioni in materia di salute e sicurezza, i Carabinieri del NIL hanno irrogato sanzioni per 66.940,29 euro. Inoltre, sono state avviate le procedure di recupero degli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali elusi per un importo di 696.191,60 euro. È stato accertato che gli indagati monitoravano costantemente i compensi di circa 300 rider per non superare la soglia dei 5.000 euro annui, così da evitare i versamenti previdenziali e mantenere la simulazione della “prestazione occasionale”.

Tentativi di occultamento delle prove

Venuti a conoscenza delle indagini, gli indagati hanno tentato di occultare le prove a loro carico, chiedendo al gestore del database aziendale di rimuovere i dati degli ordini degli anni precedenti, modificando le credenziali di accesso al sistema e valutando la possibilità di nascondere il computer aziendale. Sono state inoltre tentate manipolazioni dei registri contabili per mascherare il reale volume d’affari e coprire pagamenti in contanti non dichiarati.

La situazione della società e le misure adottate

La società coinvolta, attualmente in fase di liquidazione, è stata formalmente diffidata a regolarizzare i lavoratori e ad adottare assetti organizzativi idonei a prevenire il ripetersi di fenomeni di sfruttamento. L’operazione di Messina si inserisce in una più ampia strategia nazionale avviata dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro fin dal 2023, volta a contrastare il caporalato digitale e a garantire che lo sviluppo tecnologico della gig economy non si traduca in una elusione delle tutele costituzionali.

Confronto tra Nord e Sud: le differenze nei sistemi di sfruttamento

Le indagini condotte a Milano hanno messo in luce un sistema basato su piattaforme informatiche e app sofisticate, con lavoratori prevalentemente extracomunitari rigidamente eterodiretti da algoritmi. Nel contesto settentrionale, la tecnologia permetteva di predefinire l’ambiente operativo, geolocalizzare i rider e misurare in tempo reale le performance ai fini retributivi. Al contrario, lo scenario scoperto a Messina ha evidenziato un profilo differente: le vittime erano per lo più studenti universitari e giovani locali, coordinati tramite strumenti tecnologici meno avanzati e semplici chat WhatsApp.

IPA