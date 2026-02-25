Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una società di consegna cibo a domicilio a Milano è oggeto di controllo giudiziario dopo che sono stati accertati gravi episodi di caporalato e sfruttamento lavorativo ai danni di migliaia di riders. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, è stato eseguito dai Carabinieri per la Tutela del Lavoro nella mattinata del 25 febbraio 2026. Contestualmente è stato nominato un amministratore giudiziario per garantire il rispetto delle norme e la regolarizzazione dei lavoratori coinvolti.

Società accusata di caporalato a Milano

L’operazione ha avuto luogo a Milano e ha coinvolto una società leader nel settore del food delivery, la cui gestione è stata posta sotto controllo giudiziario. Il provvedimento è stato adottato in via d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di indagini che hanno portato alla luce una sistematica violazione dei diritti dei lavoratori, in particolare dei riders impiegati sia nel capoluogo lombardo che su tutto il territorio nazionale.

L’amministratore di diritto della società è stato indagato per caporalato con l’accusa di aver impiegato manodopera in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Secondo quanto emerso, ai riders – circa 3.000 attivi a Milano e 20.000 su scala nazionale – veniva corrisposta una retribuzione in molti casi inferiore fino al 90% rispetto alla soglia di povertà e ai parametri previsti dalla contrattazione collettiva. Le condizioni salariali risultavano quindi non proporzionate né alla qualità né alla quantità del lavoro svolto, in aperta violazione dell’articolo 36 della Costituzione, che garantisce il diritto a una retribuzione dignitosa.

Il modello organizzativo sotto accusa

La società stessa è stata indagata per responsabilità amministrativa degli enti, poiché il comportamento dell’amministratore avrebbe portato vantaggi economici all’azienda attraverso un modello organizzativo contrario ai principi di legalità.

Gli accertamenti del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Milano hanno evidenziato che, sebbene i riders risultassero formalmente lavoratori autonomi con partita IVA in regime forfettario, di fatto venivano trattati come dipendenti. L’intera attività aziendale era gestita tramite una piattaforma informatica che controllava ogni aspetto del lavoro: dall’assegnazione degli ordini al monitoraggio delle prestazioni, fino all’imposizione di penalizzazioni o espulsioni dal sistema in caso di comportamenti ritenuti non conformi.

Retribuzioni sotto la soglia di povertà

Nonostante l’inquadramento giuslavoristico di piena subordinazione, la società continuava a corrispondere ai riders compensi inferiori ai parametri costituzionali. Secondo un’analisi pubblicata nel luglio 2024 basata su dati Istat, un lavoratore che percepisce 1.245 € lordi al mese rischia di scivolare nella povertà. Dal campione retributivo analizzato, il 73,0% dei ciclofattorini risultava sotto la soglia di povertà, con uno scostamento medio di oltre 7.200 euro annui lordi, mentre rispetto ai livelli previsti dai contratti collettivi nazionali risultava sottopagato l’86,5% del campione.

Il principio innovativo del Tribunale di Milano

Nel corso della convalida del provvedimento nei confronti di Foodinho (Glovo) il GIP del Tribunale di Milano ha affermato un principio innovativo: indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro (subordinato, etero-organizzato o autonomo con caratteristiche di parasubordinazione), deve essere garantito il diritto a una retribuzione conforme all’articolo 36 della Costituzione.

Sono stati così riconosciuti i presupposti per l’applicazione dell’articolo 603 bis del codice penale, che punisce l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro.

L’evoluzione delle indagini: dal 2021 a oggi

L’operazione rappresenta il culmine di una serie di verifiche avviate dal Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro di Milano in coordinamento con la locale Procura. Nel 2021 sono state estese alcune garanzie tipiche del lavoro dipendente a circa 60.000 riders delle principali piattaforme di food delivery, tra cui FOODINHO SRL-GLOVO, UBER EATS ITALY SRL, JUST EAT ITALY SRL e DELIVEROO ITALY SRL.

A partire dal 2022, i controlli hanno fatto emergere nuove forme di caporalato digitale, attuate tramite l’illecita cessione di account: gli account venivano registrati anche con documenti falsi e poi ceduti ai riders effettivi, che dovevano versare una quota percentuale del guadagno giornaliero al caporale.

Il 24 marzo 2023 sono stati controllati 1.609 riders e accertate 112 cessioni di account, coinvolgendo 37 Procure della Repubblica. Il 4 luglio 2025 sono stati effettuati controlli sul rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione all’esposizione al calore dei riders nelle città di Milano, Bologna, Firenze e Roma. L’attività è scaturita da una comunicazione della piattaforma Glovo che invitava i riders a lavorare anche in caso di temperature elevate, offrendo maggiorazioni sulle consegne.

Il 9 febbraio 2026 è stato eseguito il “Decreto di controllo giudiziario in via d’urgenza” nei confronti di Foodinho srl (Glovo), provvedimento poi convalidato dal GIP il 19 febbraio.

Obiettivi del provvedimento e misure adottate

Il provvedimento d’urgenza, che dovrà essere successivamente convalidato dal GIP presso il Tribunale di Milano, mira a garantire il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo. L’amministratore giudiziario nominato dovrà regolarizzare i lavoratori coinvolti e adottare misure organizzative idonee a prevenire il ripetersi di fenomeni di sfruttamento e di retribuzioni inferiori alla soglia di povertà.

Nell’ambito dell’operazione è stata inoltre notificata una “Richiesta di consegna documentazione” ad alcune società in rapporti contrattuali con l’azienda colpita dal provvedimento, per verificare l’idoneità dei loro modelli organizzativi a impedire la commissione di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

