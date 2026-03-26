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È di un sequestro preventivo di beni per 20 milioni di euro il bilancio di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze – Direzione Distrettuale Antimafia, che ha visto coinvolti il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, è stato disposto a seguito di una complessa indagine internazionale per riciclaggio e autoriciclaggio ai danni dell’attrice Ursula Andress.

Un’indagine internazionale partita dalla Svizzera

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione trae origine dalla denuncia presentata da Ursula Andress alle autorità elvetiche. L’attrice aveva segnalato una progressiva e significativa diminuzione del proprio patrimonio, attribuendo la responsabilità a soggetti incaricati della gestione delle sue risorse finanziarie. Le autorità svizzere hanno quindi avviato un procedimento penale presso il Ministero Pubblico del Cantone di Vaud, che ha permesso di delineare un quadro di sistematica distrazione di risorse per un valore di circa 18 milioni di franchi svizzeri, equivalenti a 20 milioni di euro.

Il ruolo della Procura di Firenze e la cooperazione internazionale

L’emersione di collegamenti significativi con il territorio italiano, in particolare con la provincia di Firenze, ha reso necessario attivare un meccanismo di cooperazione giudiziaria internazionale. La Procura fiorentina ha assunto un ruolo centrale nella qualificazione giuridica dei fatti e nel coordinamento delle attività investigative sul territorio nazionale, trasformando gli elementi raccolti in Svizzera in una direttrice investigativa autonoma e coerente.

Le modalità del riciclaggio e le operazioni sospette

Secondo l’impostazione accusatoria, le somme sottratte sarebbero state investite in società estere, acquisizioni patrimoniali e altre operazioni negoziali, tutte finalizzate a ostacolare la tracciabilità dell’origine illecita e a rendere complessa la ricostruzione dei successivi impieghi. Le indagini hanno evidenziato una pluralità di operazioni caratterizzate da elevata opacità, tipiche delle strategie di riciclaggio internazionale.

Il sequestro dei beni in Toscana

Il sequestro preventivo, eseguito nei territori di San Casciano Val di Pesa e in altre località della Toscana, ha riguardato un compendio immobiliare di prestigio composto da 11 unità immobiliari e 14 terreni destinati a vigneto e uliveto, oltre a opere d’arte e ulteriori disponibilità finanziarie. Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a circa 20 milioni di euro, corrispondenti al profitto dei reati contestati.

Le tecniche investigative adottate

La Guardia di Finanza di Firenze, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, ha condotto approfondite analisi documentali, accertamenti bancari, ricostruzioni societarie e incroci di dati patrimoniali e finanziari. Queste attività, svolte secondo le più avanzate metodologie di contrasto al riciclaggio, hanno permesso di ricostruire il percorso seguito dalle somme distratte e di individuare il loro progressivo reimpiego in beni di pregio e asset di elevato valore economico.

Il rischio di reinvestimenti illeciti in Toscana

La vicenda accertata testimonia come la Toscana e, in particolare, Firenze, sia esposta al rischio di reinvestimenti di provenienza illecita in beni durevoli e socialmente riconoscibili, idonei a consolidare e schermare il vantaggio economico conseguito attraverso attività illecite.

Le prossime fasi del procedimento

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze ha accolto integralmente l’impostazione accusatoria, disponendo il sequestro dell’intero profitto illecito fino alla concorrenza della somma di 18 milioni di franchi svizzeri. Le risultanze investigative saranno ora sottoposte al vaglio dell’Autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento.

ANSA