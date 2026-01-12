Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato che ha sventato un tentato furto aggravato in un supermercato di Modena. I protagonisti sono cittadini tunisini, già noti alle forze dell’ordine, fermati dopo aver cercato di sottrarre merce per un valore superiore a 850 euro utilizzando coltelli per rimuovere i dispositivi antitaccheggio.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella serata del 10 gennaio, quando una Guardia Particolare Giurata, in servizio presso un noto centro commerciale di Modena, ha notato quattro uomini aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le corsie del supermercato. I sospetti si sono concretizzati quando i soggetti hanno riempito un carrello con numerosi prodotti prelevati dagli scaffali e si sono diretti verso le casse automatiche.

Il tentativo di eludere il pagamento

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i quattro uomini hanno effettuato un pagamento di appena 1,30 euro alle casse automatiche, tentando così di eludere il controllo e superare la barriera delle casse con la merce non pagata. Il comportamento non è passato inosservato e la Squadra Volante, allertata dalla Centrale Operativa, è intervenuta tempestivamente bloccando i sospetti subito dopo che avevano oltrepassato la barriera delle casse.

Il ritrovamento dei dispositivi antitaccheggio e dei coltelli

Durante il sopralluogo, gli agenti hanno rinvenuto lungo una corsia del supermercato diversi dispositivi antitaccheggio danneggiati. Secondo le prime ricostruzioni, i quattro uomini avrebbero utilizzato due coltelli, anch’essi prelevati dagli scaffali e poi abbandonati nelle vicinanze, per rimuovere i dispositivi di sicurezza dalla merce che intendevano sottrarre. La refurtiva recuperata aveva un valore commerciale superiore a 850 euro.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle operazioni, i quattro cittadini tunisini, di età compresa tra 19 e 28 anni, sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. L’udienza di convalida si è svolta la mattina successiva presso il Tribunale di Modena, dove il Giudice per le Indagini preliminari ha confermato l’arresto.

Le indagini sulla posizione amministrativa

La posizione amministrativa dei quattro arrestati, tutti regolari sul territorio nazionale, è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione. Parallelamente, la Divisione Anticrimine sta valutando l’eventuale adozione di misure di prevenzione nei loro confronti, alla luce dei precedenti e della gravità del fatto contestato.

IPA