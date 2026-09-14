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È stata disposta la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un 43enne, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi ai danni della moglie. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna, a seguito di una lite domestica avvenuta nel pomeriggio del 30 agosto scorso.

Le indagini e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando, nel pomeriggio del 30 agosto, una donna ha denunciato di essere stata vittima di maltrattamenti da parte del marito. I militari della Stazione di Calderara di Reno sono intervenuti per sedare una lite domestica, durante la quale la vittima ha raccontato una lunga storia di aggressioni fisiche e verbali, insulti e minacce di morte subite nel corso degli anni.

Il racconto della vittima

La donna, ascoltata dai Carabinieri, ha riferito di vivere da tempo in una situazione di paura e tensione, aggravata dall’atteggiamento geloso del marito. L’uomo, secondo quanto dichiarato, aveva iniziato a controllarla in modo ossessivo, imponendole di rientrare a casa entro un orario stabilito. Di fronte a questa escalation di comportamenti oppressivi, la vittima aveva iniziato a chiedere il divorzio, ribadendo la sua intenzione anche il giorno della lite, quando i militari sono intervenuti per riportare la calma.

L’applicazione del Codice Rosso

Vista la gravità della situazione, i Carabinieri hanno immediatamente informato il Pubblico Ministero. La donna è stata così inserita nel percorso di tutela previsto dal “Codice rosso”, la procedura riservata alle vittime di violenza domestica e di genere, che garantisce un intervento rapido delle autorità e la protezione della persona offesa.

La decisione del Giudice e le misure adottate

I gravi indizi di colpevolezza raccolti durante le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno portato il Giudice a disporre la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento nei confronti del 43enne. Il provvedimento, richiesto dal Pubblico Ministero, è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Calderara di Reno.

IPA