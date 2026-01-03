Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino marocchino è stato arrestato e ha ricevuto un nuovo ordine di allontanamento dalla Polizia di Stato a Brescia. L’uomo era già destinatario di un provvedimento di espulsione ed era rientrato illegalmente in Italia. Irregolare e senza fissa dimora, è stato individuato e fermato dagli agenti del Commissariato “Carmine”.

Si nascondeva in un hotel a Brescia

L’uomo, un giovane di 31 anni, è stato rintracciato presso un hotel cittadino a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa della Questura.

Il 31enne, già destinatario di un decreto di espulsione eseguito dall’Ufficio Immigrazione della Questura, aveva il divieto di reingresso in Italia per 5 anni.

Nonostante ciò, ha fatto ritorno sul territorio nazionale, violando le disposizioni di legge. La normativa prevede in questi casi l’arresto immediato per chi, dopo essere stato espulso e scortato nel Paese di provenienza, rientra illegalmente in Italia.

L’arresto

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Carmine” hanno individuato il soggetto, irregolare e privo di documenti identificativi, con numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e gravità.

Dopo averlo rintracciato nell’hotel, lo hanno prelevato e condotto presso l’Ufficio Immigrazione, dove, al termine delle procedure di identificazione, è stato dichiarato in arresto e trasferito presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione”, a disposizione della Procura della Repubblica.

Il nuovo ordine di allontanamento

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, valutata la gravità dei fatti e la pericolosità sociale del soggetto, ha emesso un nuovo ordine di allontanamento dal Territorio Nazionale.

Il provvedimento consentirà, una volta che l’uomo avrà saldato il proprio debito con la giustizia italiana, di procedere alla sua espulsione definitiva e all’accompagnamento nel Paese di provenienza.

Le misure previste dalla legge

La normativa italiana in materia di immigrazione stabilisce che chiunque, dopo essere stato espulso e scortato fuori dal territorio nazionale, rientri illegalmente in Italia, sia soggetto a arresto immediato.

Il caso del cittadino marocchino arrestato a Brescia rappresenta un’applicazione puntuale di queste disposizioni, a tutela della sicurezza pubblica e del rispetto delle regole.

Il comma 13-bis dell’art.13 del Testo Unico sull’immigrazione, recita:

Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

IPA