Rientra in casa a Milano col cane, rapinato dell'orologio da 25mila euro: 2 arrestati, uno si è finto minore
Due stranieri fermati a Milano per rapina aggravata: sottratto orologio da 25mila euro a un uomo in Largo Treves. Arrestati dalla Polizia.
Sono scattati due arresti a Milano, dove due cittadini stranieri sono stati fermati con l’accusa di rapina aggravata ai danni di un uomo. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di domenica 15 febbraio in Largo Treves, dove la vittima, un cittadino italiano di cinquanta anni, è stata derubata di un orologio di valore mentre rientrava a casa. Gli autori, un cittadino algerino e un marocchino ventitreenne, entrambi irregolari, sono stati individuati e fermati il giorno successivo dalla Squadra Mobile milanese.
La ricostruzione dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alle 13:30 di domenica 15 febbraio. In Largo Treves, nel centro di Milano, due giovani hanno avvicinato un uomo italiano che stava rientrando a casa con il proprio cane. All’interno di un cortile, i due hanno messo in atto una rapina, sottraendo alla vittima un orologio di lusso dal valore di circa 25mila euro.
L’intervento della Polizia e le indagini
Immediatamente dopo la segnalazione, gli agenti della volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti sul posto per raccogliere le prime testimonianze e avviare le indagini. Grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, è stato possibile identificare i presunti autori della rapina.
Il fermo dei sospettati
Il giorno successivo, lunedì 16 febbraio, intorno alle 18, gli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile di Milano hanno individuato e fermato un’automobile in viale Monza con a bordo i due sospettati. Si tratta di un cittadino algerino, che inizialmente aveva dichiarato di essere minorenne ma che, a seguito di esami medici, è risultato maggiorenne, e di un cittadino marocchino ventitreenne. Entrambi sono risultati irregolari sul territorio nazionale.
Le conseguenze per i fermati
Al termine degli accertamenti, i due giovani sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale Milano San Vittore, dove sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e verificare se i due possano essere coinvolti in altri episodi simili avvenuti in città.
