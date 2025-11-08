Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un cittadino albanese irregolare a Cremona per aver violato il divieto di reingresso nel territorio italiano. L’uomo, già espulso nel 2023 e destinatario di un ordine di carcerazione, è stato rintracciato e fermato dalla Polizia di Stato dopo aver eluso i controlli alla frontiera e aver fatto ritorno in città presso una parente.

Operazione della Polizia di Stato: i fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri gli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona hanno tratto in arresto un cittadino albanese. L’uomo è stato sorpreso in flagranza mentre violava il divieto di reingresso nel territorio nazionale, provvedimento che gli era stato imposto a seguito di una precedente espulsione giudiziaria.

Il provvedimento di espulsione e il ritorno in Italia

Il cittadino albanese era stato accompagnato alla frontiera nel 2023 dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona, in esecuzione di un provvedimento di espulsione giudiziaria. Nonostante il divieto di reingresso per 10 anni, l’uomo ha deciso di rientrare in Italia, riuscendo a eludere i controlli alla frontiera e a raggiungere nuovamente il capoluogo lombardo, dove si è recato presso una parente.

I precedenti penali e l’arresto

Il soggetto arrestato risultava già gravato da diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e immigrazione clandestina. A suo carico pendeva inoltre un ordine di carcerazione da eseguire in caso di rientro nel territorio nazionale. Dopo essere stato individuato dagli agenti, è stato immediatamente tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Cremona, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo, tenutosi nella mattinata di sabato 8 novembre.

IPA