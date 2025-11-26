Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto in provincia de L’Aquila per violazione delle misure di allontanamento e del divieto di avvicinamento: un cittadino extracomunitario è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rientrare presso l’abitazione della ex convivente, nonostante i provvedimenti restrittivi emessi a suo carico per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito nell’ambito di una più ampia attività investigativa volta a individuare i presunti responsabili di illeciti commessi nel territorio marsicano. Gli agenti della Squadra Anticrimine e della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano hanno effettuato controlli in diversi luoghi frequentati da soggetti sottoposti a misure restrittive.

Durante questi accertamenti, il cittadino extracomunitario è stato trovato presso l’abitazione della sua ex convivente, in palese violazione sia dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare sia del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Gli agenti sono quindi intervenuti tempestivamente, procedendo al suo arresto.

I provvedimenti e i reati contestati

I provvedimenti restrittivi erano stati emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano (L’Aquila) in relazione a gravi episodi di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato trasferito presso la locale Casa Circondariale, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IPA