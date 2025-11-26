Rientra nell'abitazione dell'ex ad Avezzano e viene arrestato, perché non poteva avvicinarsi alla donna
Un cittadino extracomunitario è stato arrestato a L’Aquila per aver violato i divieti di avvicinamento e allontanamento dalla ex convivente.
Un arresto in provincia de L’Aquila per violazione delle misure di allontanamento e del divieto di avvicinamento: un cittadino extracomunitario è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rientrare presso l’abitazione della ex convivente, nonostante i provvedimenti restrittivi emessi a suo carico per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.
Le indagini e l’arresto
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito nell’ambito di una più ampia attività investigativa volta a individuare i presunti responsabili di illeciti commessi nel territorio marsicano. Gli agenti della Squadra Anticrimine e della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano hanno effettuato controlli in diversi luoghi frequentati da soggetti sottoposti a misure restrittive.
Durante questi accertamenti, il cittadino extracomunitario è stato trovato presso l’abitazione della sua ex convivente, in palese violazione sia dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare sia del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Gli agenti sono quindi intervenuti tempestivamente, procedendo al suo arresto.
I provvedimenti e i reati contestati
I provvedimenti restrittivi erano stati emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano (L’Aquila) in relazione a gravi episodi di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.
Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato trasferito presso la locale Casa Circondariale, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.