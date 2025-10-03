Rientrati i parlamentari italiani fermati sulla Flotilla, le accuse dell'ambasciatore di Israele

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I quattro parlamentari italiani che hanno preso parte alla spedizione della Global Sumud Flotilla sono atterrati a Fiumicino. Si tratta del senatore Marco Croatti (M5S), dell’eurodeputata Annalisa Corrado (Pd), del deputato Arturo Scotto (Pd) e dell’eurodeputata Benedetta Scuderi (Avs). L‘ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, ha rivolto loro delle critiche molto dure.

Rientrati i parlamentari della Flotilla

Alle 13:45 del 3 ottobre è rientrato a Fiumicino l’aeroporto partito da Tel Aviv con a bordo i quattro parlamentari italiani che avevano preso parte alla spedizione della Global Sumud Flotilla.

Si tratta del senatore Marco Croatti del Movimento 5 Stelle, dell’eurodeputata Annalisa Corrado e del deputato Arturo Scotto, entrambi del Partito democratico e dell’eurodeputata Benedetta Scuderi di Europa Verde, uno dei due partiti che forma Alleanza Verdi Sinistra.

ANSA L’ambasciatore israeliano in Italia Jonathan Peled

Sono stati accolti all’aeroporto dalla segretaria del Pd Elly Schlein, dal leader di Europa Verde Angelo Bonelli e da una delegazione del Movimento 5 Stelle composta da Stefano Patuanelli, Barbara Floridia, Alessandra Maiorino e Francesco Silvestri.

Le dichiarazioni dei parlamentari

Dopo essere tornati in Italia, i parlamentari hanno rilasciato alcune dichiarazioni, parlando soprattutto degli altri attivisti e chiedendo che vengano liberati al più presto. l’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi ha parlato di “violazioni”, mentre Croatti ha dichiarato:

Siamo tremendamente preoccupati per tutti gli italiani rimasti nel centro di detenzione. Noi abbiamo passato una nottata molto difficile, bisogna ora portare a casa tutti.

Parole che si legano a quanto dichiarato dal ministro per la sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir, che parlando degli attivisti della Flotilla ha detto: “Penso che debbano essere tenuti qui per alcuni mesi in una prigione israeliana, in modo che si abituino all’odore dell’ala terroristica”.

Le critiche dell’ambasciatore israeliano

L’ambasciatore israeliano in Italia Jonathan Peled ha criticato duramente il comportamento dei parlamentari italiani che hanno partecipato alla Global Sumud Flotilla. Durante la puntata del 3 ottobre de L’Aria che Tira, su La7, ha commentato:

I parlamentari di sinistra che erano a bordo della Flotilla hanno ignorato gli appelli del presidente Mattarella, del governo italiano e della Chiesa cattolica che li hanno esortati ad andare a Cipro. È molto chiaro che questa è una provocazione politica sponsorizzata da Hamas.

Il riferimento di Peled è al piano del presidente Mattarella, che avrebbe consigliato alla Flotilla di consegnare gli aiuti umanitari alla Chiesa cattolica a Cipro. Israele sostiene di aver trovato una connessione tra la Flotilla e Hamas. I documenti che lo proverebbero non sono stati però confermati da nessuna fonte indipendente.

Peled ha anche dichiarato che Israele non avrebbe trovato nessun aiuto alimentare sulle barche della Flotilla. Le barche della flotta partite da Genova avevano caricato parte delle 250 tonnellate di cibo e generi di prima necessità raccolti dalle associazioni della città ligure.