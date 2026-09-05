Rientro in Italia di Alessandro Di Battista, altro rinvio della partenza da Cuba dopo il malore

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il rientro in Italia di Alessandro Di Battista “è stato rinviato”. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata sulle pagine social dell’ex deputato M5s e di “Schierarsi”, l’associazione culturale fondata, tra gli altri, proprio da Di Battista. “Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti”, si legge nel post. Di Battista è ricoverato a Cuba, in gravi condizioni, dopo un malore accusato il 28 agosto.

Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista

Il rientro in Italia di Alessandro Di Battista era previsto proprio per la giornata di oggi.

Era stato proprio Di Battista a comunicare che sarebbe partito da Cuba “il 4 settembre con un’aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza”.

L’ex deputato del M5s, scrittore e attivista, era a Cuba per realizzare reportage e documentari video.

Il malore e il trasferimento a L’Avana

Di Battista è stato ricoverato in ospedale il 28 agosto dopo aver accusato un malore.

Si trovava vicino alla città di Santa Clara: proprio lì è stato inizialmente curato prima del trasferimento a L’Avana, in una struttura più attrezzata.

Secondo quanti ricostruito fin qui, Di Battista, avrebbe sofferto di forti mal di testa per diversi giorni prima del malore.

Nei giorni scorsi era stato raggiunto a Cuba da due medici specialisti del Gemelli di Roma per un consulto.

Le condizioni di Di Battista

Nel post in cui annunciava il suo rientro in Italia, lo stesso Di Battista diceva di sentirsi bene.

“Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto”, era scritto in un messaggio social datato 2 settembre.

“Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali”, aveva poi aggiunto Di Battista.

Nello stesso post, Di Battista (che ha scelto una foto con alle spalle tante bandiere palestinesi) aveva aggiunto: “Da anni ho deciso di sfruttare gli spazi mediatici che ho a disposizione per denunciare l’Olocausto palestinese, che va avanti anche se molti giornali si voltano dall’altra parte. Ne approfitto dunque per raccontarvi quello che mi dicono negli ospedali a Cuba, ovvero che molti dei medici e degli infermieri palestinesi uccisi in Palestina negli ultimi tre anni avevano studiato e si erano formati qui”.

Quando rientra, cosa sappiamo

L’ultimo post è stato invece condiviso, oltre che dallo scrittore e attivista, anche da “Schierarsi”, l’associazione culturale e di partecipazione civica fondata nel 2023 proprio da Alessandro Di Battista, che ne ricopre la carica di vicepresidente.

Il messaggio parla solo del rinvio del rientro, senza fornire ipotesi e date su una nuova partenza di Alessandro da Cuba: “Il rientro è stato rinviato”, si legge.

Viene inoltre fatto l’invito alla discrezione e alla prudenza nella diffusione di informazioni, “in attesa di ulteriori aggiornamenti”.

Notizia in aggiornamento