Rieti, 20enne si finge amica della figlia e ruba gioielli dalla cassaforte a un uomo
Una giovane campana di 20 anni è stata denunciata a Rieti per rapina aggravata: si è finta amica e ha sottratto gioielli a un uomo.
È scattata una denuncia per rapina aggravata nei giorni scorsi a Rieti, dove una giovane campana di 20 anni si è finta amica della figlia di un uomo per sottrargli dei gioielli. L’indagine è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura locale, che hanno identificato e denunciato la ragazza. I fatti sono stati resi noti dalla Polizia di Stato.
La dinamica dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un uomo residente in una frazione di Rieti ha sporto querela. L’uomo ha raccontato di aver accolto nella propria abitazione una giovane donna, la quale si era presentata come amica di sua figlia. Con un pretesto, la ragazza è riuscita a convincerlo a prelevare dalla cassaforte il contenitore dove erano custoditi alcuni gioielli di famiglia.
Il furto e la fuga
Approfittando di un momento di distrazione della vittima, la giovane si è impossessata rapidamente del contenitore con i gioielli. Subito dopo, si è data alla fuga uscendo dall’abitazione e salendo su un’auto parcheggiata nelle vicinanze. L’uomo ha tentato di inseguirla, ma la ragazza, alla guida della vettura, ha effettuato manovre pericolose, rischiando di investirlo, e si è allontanata facendo perdere le proprie tracce.
Le indagini della Polizia
Gli investigatori della Polizia di Stato hanno avviato immediatamente le indagini, analizzando le immagini di videosorveglianza installate nei pressi dell’abitazione della vittima e sulle strade in uscita dal capoluogo reatino verso le province limitrofe. Grazie a questi accertamenti, sono riusciti a ricostruire tutti i movimenti dell’autovettura utilizzata dalla giovane, che era stata presa a noleggio proprio per rendere più difficile la sua identificazione.
L’identificazione e la denuncia
Al termine delle indagini, la giovane campana di 20 anni è stata identificata e denunciata in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di rapina aggravata.
