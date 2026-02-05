Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattata una denuncia per rapina aggravata nei giorni scorsi a Rieti, dove una giovane campana di 20 anni si è finta amica della figlia di un uomo per sottrargli dei gioielli. L’indagine è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura locale, che hanno identificato e denunciato la ragazza. I fatti sono stati resi noti dalla Polizia di Stato.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un uomo residente in una frazione di Rieti ha sporto querela. L’uomo ha raccontato di aver accolto nella propria abitazione una giovane donna, la quale si era presentata come amica di sua figlia. Con un pretesto, la ragazza è riuscita a convincerlo a prelevare dalla cassaforte il contenitore dove erano custoditi alcuni gioielli di famiglia.

Il furto e la fuga

Approfittando di un momento di distrazione della vittima, la giovane si è impossessata rapidamente del contenitore con i gioielli. Subito dopo, si è data alla fuga uscendo dall’abitazione e salendo su un’auto parcheggiata nelle vicinanze. L’uomo ha tentato di inseguirla, ma la ragazza, alla guida della vettura, ha effettuato manovre pericolose, rischiando di investirlo, e si è allontanata facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini della Polizia

Gli investigatori della Polizia di Stato hanno avviato immediatamente le indagini, analizzando le immagini di videosorveglianza installate nei pressi dell’abitazione della vittima e sulle strade in uscita dal capoluogo reatino verso le province limitrofe. Grazie a questi accertamenti, sono riusciti a ricostruire tutti i movimenti dell’autovettura utilizzata dalla giovane, che era stata presa a noleggio proprio per rendere più difficile la sua identificazione.

L’identificazione e la denuncia

Al termine delle indagini, la giovane campana di 20 anni è stata identificata e denunciata in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di rapina aggravata.

