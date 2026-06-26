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Cinque giovani arrestati, tutti appartenenti al gruppo ultras della Sebastiani Rieti Basket, a seguito della morte di un autista di pullman. I fatti sono avvenuti il 19 ottobre scorso, al termine di una partita tra la squadra cittadina e la Basket Pistoia. Gli arresti sono stati eseguiti per omicidio pluriaggravato in concorso e tentato omicidio pluriaggravato in concorso.

Le indagini e gli arresti: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile e la Digos di Rieti hanno portato avanti un’indagine serrata dopo la tragica morte dell’autista del pullman, avvenuta sulla statale 79. L’episodio si è verificato la sera del 19 ottobre, subito dopo la conclusione dell’incontro di basket tra la Sebastiani Rieti e la Basket Pistoia. Gli investigatori hanno agito rapidamente, fermando già la sera successiva tre ultras con l’accusa di omicidio aggravato in concorso.

I provvedimenti: carcere e domiciliari per gli indagati

In totale, sono cinque giovani gli arrestati: quattro sono stati condotti in carcere, mentre uno è stato posto agli arresti domiciliari. Tutti risultano essere membri della tifoseria organizzata della Sebastiani Rieti Basket. Nei loro confronti era già stato emesso un Daspo dal Questore, proprio in seguito ai gravi fatti che hanno portato alla morte dell’autista.

Le accuse: omicidio e tentato omicidio pluriaggravato

Gli arrestati sono accusati di omicidio pluriaggravato in concorso per la morte dell’autista e di tentato omicidio pluriaggravato in concorso nei confronti dell’altro autista coinvolto nell’assalto. Le indagini hanno permesso di ricostruire l’agguato avvenuto sulla statale 79, individuando le responsabilità dei membri del gruppo ultras.

L’attività investigativa: il ruolo della Squadra Mobile e della Digos

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la sera successiva all’agguato sono stati eseguiti tre fermi di indiziato di delitto per omicidio aggravato in concorso. Successivamente, grazie a ulteriori approfondimenti investigativi, gli stessi tre giovani sono stati raggiunti da una nuova misura cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio aggravato in concorso ai danni dell’altro autista.

Il contesto: la rivalità sportiva e la sicurezza

L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Rieti, mettendo in luce i rischi legati alla violenza negli ambienti sportivi e la necessità di rafforzare le misure di sicurezza. Il Questore aveva già adottato provvedimenti restrittivi nei confronti degli indagati, emettendo il Daspo per prevenire ulteriori episodi di violenza.

Conclusioni e sviluppi futuri

Le indagini della Polizia proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità. L’operazione rappresenta un segnale forte contro la violenza legata al tifo organizzato e mira a garantire maggiore sicurezza durante gli eventi sportivi nella città di Rieti.

IPA