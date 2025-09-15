Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Rieti: un giovane di 23 anni, cittadino extracomunitario senza fissa dimora, è stato fermato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì scorso, in un’area boschiva della località Rocchetta, dopo che alcuni residenti avevano segnalato movimenti sospetti. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata resa possibile grazie a una mirata attività investigativa avviata proprio in seguito alle segnalazioni dei cittadini.

Le segnalazioni dei cittadini e l’avvio delle indagini

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando alcuni abitanti della zona di Rocchetta, nel comune di Rieti, hanno notato un insolito via vai di persone in una zona boschiva. Preoccupati dalla situazione, hanno deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, fornendo dettagli utili per avviare le indagini. I militari hanno quindi predisposto una serie di accertamenti preliminari, monitorando l’area e raccogliendo elementi che potessero confermare i sospetti di un’attività illecita in corso.

L’irruzione nel bivacco e il tentativo di fuga

Dopo aver raccolto sufficienti indizi, i Carabinieri hanno deciso di intervenire. Nel primo pomeriggio di giovedì, l’area boschiva è stata circondata e i militari hanno fatto irruzione in un punto nascosto tra la vegetazione, dove era stato individuato un bivacco utilizzato come base per la vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti. Qui, un giovane è stato colto di sorpresa mentre si trovava nel rifugio improvvisato. Alla vista dei militari, il ragazzo ha tentato la fuga, spintonando alcuni Carabinieri nel tentativo di guadagnare la libertà. Fortunatamente, nessuno dei militari ha riportato lesioni e il giovane è stato immediatamente bloccato e immobilizzato.

Il sequestro della droga e del denaro

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire 55 dosi di cocaina per un peso complessivo di 81,7 grammi, 2 dosi di eroina per 18 grammi totali e 2 dosi di hashish per 49 grammi. Oltre alle sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione perfettamente funzionante e una somma in contanti di oltre 2.500 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. Gli inquirenti ritengono che il denaro sia il provento dell’attività di spaccio condotta dal giovane nella zona. Inoltre, vicino al bivacco è stato rinvenuto un lungo coltello, che il ragazzo aveva a portata di mano e pronto per essere utilizzato, probabilmente per difendersi o intimidire eventuali acquirenti o rivali.

Le operazioni di bonifica e il sequestro del materiale

I militari hanno proceduto al sequestro di tutte le sostanze stupefacenti, del denaro, del bilancino e del coltello. L’area del bivacco è stata bonificata per evitare che potesse essere nuovamente utilizzata per attività illecite. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di controllo del territorio, volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nelle zone periferiche e boschive, spesso scelte dai malviventi per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine.

L’arresto

Il giovane, dichiarato in stato di arresto, è stato condotto presso la Compagnia Carabinieri di Rieti per le formalità di rito. Successivamente, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Rieti, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini sono ancora in corso e il procedimento penale si trova nella fase preliminare: eventuali responsabilità penali saranno valutate nei prossimi mesi dagli organi competenti.

