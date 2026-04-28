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Due uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Rieti, dopo essere stati sorpresi dalla Polizia di Stato durante un controllo serale sulla strada provinciale Turanense. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, ha portato al sequestro di 21 grammi di “cocaina rosa” e ha visto coinvolti un quarantaquattrenne reatino e un trentaquattrenne originario di Subiaco. Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi, quando una pattuglia della Squadra Mobile ha notato un’autovettura in transito sulla strada provinciale Turanense, nei pressi delle aree boschive di Rieti. A bordo del veicolo è stato riconosciuto un uomo già arrestato lo scorso ottobre per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e sottoposto all’obbligo di firma.

Il sospetto scambio e il controllo dei veicoli

Poco dopo, l’autovettura ha incrociato un furgone appartenente a un’impresa privata. I due mezzi hanno rallentato, scambiandosi un lampeggio di fari, e il conducente dell’auto ha effettuato una brusca inversione di marcia per raggiungere il furgone. Questo comportamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di fermare entrambi i veicoli per un controllo.

Perquisizioni e ritrovamento della cocaina rosa

Durante il controllo, gli occupanti dei mezzi hanno mostrato segni di agitazione e fornito versioni discordanti sulla loro presenza in zona. Gli agenti hanno quindi accompagnato entrambi in Questura, dove sono stati sottoposti a perquisizione personale e dei veicoli. All’interno del furgone aziendale, condotto dal trentaquattrenne di Subiaco, è stato rinvenuto, nascosto nel tetto, un involucro contenente 21 grammi di “cocaina rosa”.

Le indagini sui cellulari e il pagamento della droga

Gli accertamenti successivi sui telefoni cellulari dei due uomini hanno permesso di scoprire una chat con numerosi messaggi vocali scambiati tra loro, oltre alla foto di una Poste pay intestata al conducente del furgone. Proprio su questa carta, nel primo pomeriggio, il quarantaquattrenne reatino aveva effettuato un bonifico di 900 euro, cifra che si ritiene sia stata pagata per l’acquisto della sostanza stupefacente.

Le misure cautelari e la posizione degli arrestati

Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Rieti ha convalidato l’arresto, disponendo per il reatino la misura degli arresti domiciliari e per il soggetto di Subiaco l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

IPA