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Un trentaseienne di Rieti è stato arrestato e condannato per una serie di incendi dolosi e danneggiamenti avvenuti nell’agosto 2023. L’uomo, secondo quanto disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, dovrà scontare una pena detentiva e pagare una multa, dopo essere stato riconosciuto colpevole del lancio di cinque molotov contro obiettivi sensibili della città.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto del trentaseienne reatino è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per essere stato protagonista, nella notte del 1 agosto 2023, di una serie di attacchi incendiari che hanno colpito tre pompe di benzina, un istituto di credito e una chiesa nel territorio comunale.

La notte degli attacchi: cinque molotov contro la città

Durante quella notte, il trentaseienne ha lanciato cinque molotov contro obiettivi strategici della città, provocando pericolosi incendi e danneggiamenti significativi. Gli episodi hanno destato forte preoccupazione nella comunità locale, sia per la scelta dei bersagli – tra cui luoghi di culto e infrastrutture di pubblica utilità – sia per la modalità violenta e premeditata degli attacchi.

L’intervento immediato della Polizia

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti sono intervenuti tempestivamente, sottoponendo l’uomo a fermo di indiziato di delitto e raccogliendo subito gravi elementi di colpevolezza a suo carico. Le indagini sono proseguite nei giorni successivi, anche attraverso l’analisi del contenuto del suo smartphone, che ha permesso di consolidare il quadro accusatorio.

Responsabilità accertate anche per altri episodi incendiari

Le successive attività investigative hanno consentito di attribuire al trentaseienne la responsabilità di ulteriori episodi incendiari avvenuti nei giorni precedenti, in alcune zone della periferia del capoluogo. L’analisi dei dati digitali e le testimonianze raccolte hanno permesso di ricostruire una serie di azioni criminali che avevano messo in allarme la cittadinanza.

La condanna e la detenzione

Al termine dell’iter giudiziario, il trentaseienne è stato condannato a 1 anno, 6 mesi e 15 giorni di reclusione, oltre a una multa di 8.333 euro. Gli investigatori della Polizia di Stato lo hanno rintracciato presso la sua abitazione e lo hanno condotto nella Casa Circondariale Nuovo Complesso di Rieti, dove sconterà la pena inflitta.

IPA