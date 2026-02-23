Rieti, casolare trasformato in centrale della droga: arrestato un uomo che doveva già scontare una pena
Un cittadino marocchino è stato arrestato a Rieti per spaccio, resistenza e porto d’armi dopo un blitz dei Carabinieri in un casolare abbandonato.
Eseguito un arresto dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti. Un cittadino marocchino, senza fissa dimora in Italia, è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’intervento è stato effettuato nei pressi di un casolare abbandonato alle porte della città, dopo che nei giorni scorsi erano state segnalate attività sospette nella zona.
Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti
Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio a seguito di diverse segnalazioni giunte alla Centrale Operativa della Compagnia di Rieti. I cittadini avevano notato un insolito via vai di persone nei pressi di un casolare abbandonato, situato tra via Zannetti e via Torretta. Questi elementi hanno portato i militari a sospettare che l’edificio fosse stato trasformato in una vera e propria centrale di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’intervento: appostamenti, cinturazione e irruzione
Dopo vari giorni di servizi di osservazione e appostamento, i Carabinieri hanno deciso di intervenire. L’operazione è stata condotta con il supporto aereo del 16° Nucleo Elicotteri dell’Arma, che ha fornito una copertura fondamentale per la messa in sicurezza dell’area. Una volta circondato il casolare, i militari hanno fatto irruzione all’interno dello stabile, sorprendendo il sospettato.
L’uomo, colto di sorpresa, ha tentato una fuga repentina spintonando i militari nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Tuttavia, i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a immobilizzarlo in totale sicurezza, impedendo che la situazione degenerasse.
Il sequestro: droga, denaro e armi
La successiva perquisizione personale e dei locali ha portato al sequestro di una roncola, trovata nella disponibilità dell’indagato, circa 20 grammi di cocaina suddivisa in 3 involucri, circa 50 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi, bilancini di precisione perfettamente funzionanti, circa 2.300 euro in contanti – ritenuti probabile provento dell’attività illecita – e due telefoni cellulari. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e sarà oggetto di ulteriori accertamenti investigativi.
Ulteriori sviluppi: l’ordine di carcerazione da Milano
Durante le procedure di identificazione presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Rieti, è emerso che l’uomo era già destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano per reati analoghi. Doveva infatti scontare una pena residua di 6 mesi e 18 giorni di reclusione. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Rieti, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
