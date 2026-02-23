Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti. Un cittadino marocchino, senza fissa dimora in Italia, è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’intervento è stato effettuato nei pressi di un casolare abbandonato alle porte della città, dopo che nei giorni scorsi erano state segnalate attività sospette nella zona.

Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio a seguito di diverse segnalazioni giunte alla Centrale Operativa della Compagnia di Rieti. I cittadini avevano notato un insolito via vai di persone nei pressi di un casolare abbandonato, situato tra via Zannetti e via Torretta. Questi elementi hanno portato i militari a sospettare che l’edificio fosse stato trasformato in una vera e propria centrale di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento: appostamenti, cinturazione e irruzione

Dopo vari giorni di servizi di osservazione e appostamento, i Carabinieri hanno deciso di intervenire. L’operazione è stata condotta con il supporto aereo del 16° Nucleo Elicotteri dell’Arma, che ha fornito una copertura fondamentale per la messa in sicurezza dell’area. Una volta circondato il casolare, i militari hanno fatto irruzione all’interno dello stabile, sorprendendo il sospettato.

L’uomo, colto di sorpresa, ha tentato una fuga repentina spintonando i militari nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Tuttavia, i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a immobilizzarlo in totale sicurezza, impedendo che la situazione degenerasse.

Il sequestro: droga, denaro e armi

La successiva perquisizione personale e dei locali ha portato al sequestro di una roncola, trovata nella disponibilità dell’indagato, circa 20 grammi di cocaina suddivisa in 3 involucri, circa 50 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi, bilancini di precisione perfettamente funzionanti, circa 2.300 euro in contanti – ritenuti probabile provento dell’attività illecita – e due telefoni cellulari. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e sarà oggetto di ulteriori accertamenti investigativi.

Ulteriori sviluppi: l’ordine di carcerazione da Milano

Durante le procedure di identificazione presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Rieti, è emerso che l’uomo era già destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano per reati analoghi. Doveva infatti scontare una pena residua di 6 mesi e 18 giorni di reclusione. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Rieti, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA