Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due espulsioni per motivi di sicurezza sono state eseguite dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi a Rieti. I provvedimenti hanno riguardato un cittadino egiziano e uno kosovaro, entrambi considerati pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Le misure sono state adottate dopo la scarcerazione dei due uomini, che avevano scontato periodi di detenzione per reati gravi e, nel caso del kosovaro, per la presenza di un mandato di arresto internazionale legato a crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Entrambi sono stati accompagnati presso Centri di Permanenza e Rimpatrio in attesa del rimpatrio nei paesi di origine.

Espulsione per motivi di sicurezza: i dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi e ha visto coinvolti gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Rieti, in collaborazione con la locale Casa Circondariale. L’attività si inserisce nell’ambito di un più ampio dispositivo di controllo del territorio, finalizzato a garantire la sicurezza pubblica attraverso il monitoraggio costante della posizione di soggiorno degli stranieri detenuti.

Il caso dell’egiziano: precedenti penali e pericolosità sociale

Il primo provvedimento di espulsione ha riguardato un cittadino egiziano di 26 anni, recentemente scarcerato dalla Casa Circondariale di Rieti dopo aver scontato una condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione. L’uomo aveva accumulato numerosi precedenti penali, tra cui violenza sessuale, sequestro di minore, rapina aggravata, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Considerata la sua elevata pericolosità sociale, le autorità hanno disposto l’espulsione immediata, accompagnandolo presso il Centro di Permanenza e Rimpatri di Bari.

Il kosovaro: mandato internazionale e legami con organizzazioni terroristiche

Il secondo caso ha coinvolto un cittadino kosovaro di 47 anni, rimesso in libertà dopo un periodo di custodia cautelare nella stessa Casa Circondariale. L’uomo era stato arrestato nel mese di settembre dagli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Amatrice, in quanto destinatario di un mandato di arresto internazionale a fini estradizionali emesso nel 2024 dalla Corte Suprema di Belgrado. I capi d’accusa riguardavano crimini contro l’umanità e crimini di guerra, reati commessi in Kosovo nel 1999 quando l’uomo faceva parte della disciolta organizzazione paramilitare di natura terroristica “UCK”.

La scarcerazione è avvenuta a seguito della revoca della misura cautelare da parte della Corte d’Appello di Roma, per decadenza dei fini estradizionali verso la repubblica serba. Tuttavia, gli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione hanno evidenziato la posizione irregolare di soggiorno e la presenza di segnalazioni di inammissibilità in area Schengen da parte di diversi paesi europei, oltre che dall’Italia, per la sua pericolosità e i legami con organizzazioni terroristiche. Per questi motivi, il kosovaro è stato espulso e accompagnato al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Ponte Galeria.

Il percorso verso il rimpatrio

Entrambi i cittadini stranieri, dopo essere stati trasferiti nei rispettivi Centri di Permanenza e Rimpatrio, verranno successivamente rimpatriati nei paesi di origine. L’azione delle forze dell’ordine si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione e contrasto alle minacce per la sicurezza pubblica, che prevede la collaborazione tra diversi uffici e il monitoraggio continuo delle posizioni dei detenuti stranieri.

IPA