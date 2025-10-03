Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Evasione e nuovo arresto per un uomo di 65 anni residente a Rieti, già sottoposto agli arresti domiciliari: è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione nella serata di domenica, nei pressi di un ristorante del centro storico, e fermato dai Carabinieri. L’episodio si è verificato durante un controllo di routine della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rieti, che ha riconosciuto il soggetto e lo ha condotto in caserma per le verifiche del caso.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto nella serata di domenica scorsa, quando una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio ha notato l’uomo nei pressi di un locale del centro storico di Rieti. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, avrebbe dovuto trovarsi presso la propria abitazione, come disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Viterbo.

Il tentativo di fuga e l’intervento dei Carabinieri

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, alla vista della pattuglia, ha cercato di rientrare rapidamente nel ristorante e di nascondersi dietro una colonna, nel tentativo di evitare il controllo. Il suo comportamento sospetto non è però passato inosservato: i Carabinieri lo hanno raggiunto e fermato, impedendogli di sottrarsi alle proprie responsabilità.

Le verifiche e l’arresto

Una volta condotto presso la caserma di viale de Juliis, sede del Comando Provinciale dell’Arma, sono state effettuate tutte le verifiche necessarie. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di evasione. Su disposizione del magistrato di turno, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari presso la stessa abitazione dalla quale si era allontanato.

Il quadro giudiziario

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, il procedimento penale nei confronti dell’uomo è ancora nella fase delle indagini preliminari. Sarà l’Autorità Giudiziaria a valutare eventuali responsabilità penali e a stabilire le conseguenze del comportamento del soggetto. Si ricorda che, fino a sentenza definitiva, vige la presunzione di innocenza.

Contesto e precedenti

L’episodio si inserisce in un più ampio contesto di controlli sul rispetto delle misure cautelari disposte dall’Autorità Giudiziaria. I Carabinieri della Compagnia di Rieti sono costantemente impegnati nel monitoraggio del territorio e nel contrasto a fenomeni di evasione dagli arresti domiciliari, al fine di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

IPA