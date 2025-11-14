Rieti, fermata banda dei furti organizzati nei supermercati: ecco come agivano i ladri

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini georgiani sono stati fermati dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata rapina impropria dopo aver agito in supermercati tra Scandriglia e Rieti. I due, di 31 anni e 29 anni, sono stati individuati come membri di una banda dedita ai furti organizzati. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi, come confermato dalle autorità, e ha portato anche al sequestro di refurtiva e arnesi da scasso. Il fermo è stato convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Rieti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato al fermo dei due cittadini georgiani è avvenuta nei giorni scorsi e ha coinvolto la Squadra Mobile della Questura di Rieti. Gli agenti hanno agito in seguito a una serie di furti e a un tentativo di rapina impropria avvenuto in due supermercati della zona.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due uomini fermati, insieme a un terzo complice ancora ricercato, facevano parte di una banda specializzata in furti ai danni di supermercati. Il loro modus operandi prevedeva la divisione lungo le corsie dei reparti, rendendo più difficile il controllo da parte del personale. Dopo aver selezionato prodotti alimentari e per la casa di valore, li nascondevano in borsoni e si preparavano alla fuga, utilizzando vari stratagemmi per eludere la sorveglianza, come abbandonare parte della refurtiva per favorire la fuga dei complici.

L’episodio del 23 ottobre

La mattina del 23 ottobre scorso, la banda ha messo a segno un furto di notevole entità in un noto supermercato nel comune di Scandriglia. Successivamente, i tre si sono spostati a Rieti per tentare un nuovo colpo in un altro esercizio della stessa catena. Tuttavia, il tentativo è stato sventato grazie all’intervento tempestivo delle pattuglie della Squadra Volante e della Squadra Mobile.

Il tentativo di rapina e le lesioni

Durante l’azione, uno dei tre uomini, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha spinto violentemente il proprietario del supermercato, facendolo cadere a terra e causandogli delle lesioni. Questo gesto ha configurato il reato di tentata rapina impropria, aggravando la posizione dei responsabili.

L’arresto e il sequestro della refurtiva

Le ricerche avviate immediatamente dopo il tentativo di rapina hanno permesso agli agenti di rintracciare due dei tre uomini, entrambi di nazionalità georgiana. Il terzo complice è riuscito a fuggire, abbandonando l’autovettura utilizzata per la fuga in una zona periferica del capoluogo reatino. All’interno del veicolo, chiuso a chiave, la Polizia ha trovato numerosa merce alimentare e prodotti per la casa rubati nel supermercato di Scandriglia, oltre ad arnesi atti allo scasso.

Il riconoscimento e le accuse

I due fermati sono stati riconosciuti dalle vittime in sede di denuncia come autori del delitto. Sono stati quindi sottoposti a fermo di indiziato di delitto per il tentativo di rapina impropria aggravata commessa a Rieti e associati presso la Casa Circondariale locale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Inoltre, sono stati denunciati in stato di libertà per il furto consumato a Scandriglia.

La convalida del fermo e le misure cautelari

Il G.I.P. del Tribunale Ordinario di Rieti ha convalidato il fermo dei due stranieri, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, confermando la misura della custodia cautelare in carcere.

IPA