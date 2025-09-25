Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un 21enne marocchino per spaccio, detenzione illegale di armi, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nella periferia sud-ovest di Rieti. L’arresto è avvenuto il 23 settembre a seguito di una vasta operazione condotta dalla Squadra Mobile, supportata da unità cinofile e da un elicottero della Polizia di Stato, dopo numerose segnalazioni dei residenti su attività illecite nell’area boschiva di via Fonte Colombo.

Operazione coordinata dopo le segnalazioni dei cittadini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata in risposta alle preoccupazioni espresse dalla cittadinanza riguardo una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona boschiva di via Fonte Colombo, nella periferia sud-ovest di Rieti. Le indagini, condotte dagli investigatori della Squadra Mobile, hanno evidenziato una presenza costante di cittadini magrebini che, secondo le risultanze raccolte, avrebbero gestito un vero e proprio punto di riferimento per la vendita di droga ai tossicodipendenti locali e dei comuni limitrofi.

Il blitz nella boscaglia e la fuga dei sospetti

La mattina del 23 settembre, gli agenti della Squadra Mobile, affiancati da personale della D.I.G.O.S. e dell’U.P.G.S.P. della Questura di Rieti, oltre a due unità cinofile antidroga provenienti dalle Questure di Roma e Ancona e a un elicottero dotato di termocamera del 1° Reparto Volo di Pratica di Mare, hanno fatto irruzione nell’area boschiva. L’azione è stata pianificata nei dettagli, proprio per sorprendere i presunti spacciatori che, secondo le indagini, erano soliti accamparsi in tende e bivacchi di fortuna, pronti a soddisfare la domanda di droga e a difendere il proprio territorio anche con minacce armate.

Il tentativo di fuga e la cattura

All’arrivo degli agenti, due giovani nordafricani hanno tentato di darsi alla fuga tra la fitta vegetazione. Dopo una lunga battuta, uno dei sospetti è stato individuato anche grazie al supporto aereo dell’elicottero della Polizia di Stato. Il giovane, un 21enne marocchino, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale. Durante la cattura, ha opposto resistenza, ingaggiando una colluttazione con uno degli operatori della Squadra Mobile, che ha riportato delle lesioni.

Il materiale sequestrato

La perquisizione ha permesso di rinvenire nelle tasche del fermato oltre 70 grammi di hashish, un coltello, due smartphone e più di 1300 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori il probabile provento dell’attività di spaccio. Gli agenti hanno poi esteso i controlli all’area del bivacco, dove sono stati scoperti oltre 100 grammi di ketamina, una dose di cocaina, un bilancino digitale, un fucile da caccia – la cui provenienza è ancora oggetto di accertamenti – e una pistola scacciacani completa di munizioni.

Le modalità operative dei malviventi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i presunti spacciatori si erano organizzati per vivere stabilmente nei boschi, utilizzando tende e giacigli improvvisati. Questa strategia avrebbe permesso loro di eludere i controlli e di gestire in modo continuativo l’attività di spaccio. In alcune occasioni, avrebbero anche minacciato con armi chi si avvicinava troppo ai loro nascondigli, a dimostrazione di un controllo capillare del territorio e di una particolare pericolosità.

L’arresto e la posizione giudiziaria

Il giovane marocchino, regolare sul territorio nazionale e richiedente protezione internazionale, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la sua traduzione presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso di Rieti. Nei suoi confronti è stato avviato un procedimento penale per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Gli inquirenti stanno inoltre approfondendo la provenienza del fucile da caccia rinvenuto durante la perquisizione.

