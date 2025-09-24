Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto della Squadra Mobile della Questura di Rieti, dove un cittadino rumeno è stato fermato per aver violato il divieto di avvicinamento disposto a seguito di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua ex moglie. L’uomo è stato raggiunto dalla misura degli arresti domiciliari dopo aver continuato a molestare la donna, nonostante i provvedimenti già presi dalle autorità.

Le origini della vicenda: i primi episodi di violenza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio a novembre dello scorso anno, quando una donna di nazionalità rumena è stata vittima di aggressione nella propria abitazione da parte del suo convivente. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha cinto il collo della donna e l’ha minacciata con un coltello da cucina, creando una situazione di grave pericolo per la vittima.

L’intervento della Polizia e le prime misure cautelari

Il tempestivo intervento degli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti ha permesso di ricostruire un quadro dettagliato dei maltrattamenti familiari subiti dalla donna. In seguito a questi accertamenti, le autorità hanno ritenuto necessario applicare una misura pre-cautelare, allontanando l’uomo dalla casa familiare e imponendo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

La violazione del divieto e il nuovo episodio di intimidazione

Nonostante il provvedimento, l’uomo non ha interrotto i suoi comportamenti intimidatori. Nei giorni scorsi, la donna si è vista costretta a denunciare un nuovo episodio alle forze dell’ordine: il suo ex coniuge l’ha raggiunta in pieno centro cittadino, violando il divieto di avvicinamento, e le ha strappato di mano lo smartphone per impedirle di chiamare il soccorso al NUE 112. Dopo aver compiuto questo gesto, l’uomo si è allontanato rapidamente dal luogo dell’accaduto.

Le continue molestie e la richiesta di aggravamento delle misure

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la donna ha riferito di essere oggetto di continue molestie da parte dell’ex convivente, che ha perseverato nel tentativo di contattarla inviando numerose e-mail, nel tentativo di riappacificarsi. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti hanno quindi segnalato l’accaduto all’Autorità Giudiziaria, richiedendo un aggravamento delle misure pre-cautelari già in vigore.

L’arresto e la misura degli arresti domiciliari

L’Autorità Giudiziaria ha accolto la richiesta della Polizia di Stato, disponendo per l’uomo la misura degli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito immediatamente dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno tratto in arresto il cittadino rumeno. L’uomo dovrà ora rispondere delle accuse nell’ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti.

