Un uomo anziano è stato soccorso dagli agenti della Polizia di Stato dopo aver manifestato intenti suicidi. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi a Rieti, dove l’uomo aveva annunciato telefonicamente la volontà di gettarsi nel fiume Velino. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine ha permesso di evitare il peggio, con l’anziano che è stato affidato alle cure dei sanitari.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la Sala Operativa della Questura di Rieti ha ricevuto una chiamata di emergenza tramite il numero unico di soccorso 112. Dall’altra parte della linea, un uomo anziano, residente in città, ha comunicato in stato di forte agitazione la propria intenzione di compiere un gesto estremo gettandosi nel fiume Velino.

La gestione della crisi e il salvataggio

L’operatore della Polizia di Stato ha immediatamente attivato le Volanti presenti sul territorio, inviandole sul luogo indicato. Nel frattempo, ha continuato a parlare con l’anziano al telefono, cercando di rassicurarlo e di farlo desistere dal compiere l’atto annunciato. Questa azione di mediazione ha avuto un ruolo fondamentale nel guadagnare tempo prezioso per l’arrivo dei soccorsi.

L’incontro lungo il fiume Velino

Gli agenti in servizio a Rieti hanno raggiunto in breve tempo gli argini del fiume Velino, dove hanno individuato l’uomo all’interno della sua autovettura, ancora impegnato nella conversazione telefonica con la Sala Operativa. La presenza tempestiva delle forze dell’ordine ha permesso di intervenire prima che l’uomo potesse mettere in atto il proprio proposito.

Affidamento ai sanitari e assistenza

L’anziano, una volta soccorso dagli agenti, è stato riportato alla calma. Successivamente, è stato affidato ai sanitari del 118, che lo hanno accompagnato presso il Pronto Soccorso locale per ricevere le cure necessarie. L’intervento coordinato tra Polizia di Stato e personale sanitario ha garantito la sicurezza dell’uomo e la sua presa in carico da parte dei professionisti della salute.

IPA