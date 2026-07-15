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Un ragazzo di 17 anni denunciato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale a Rieti. Il giovane, di origini tunisine, è stato fermato dopo essersi arbitrariamente allontanato da una casa famiglia e aver richiesto lui stesso l’intervento delle forze dell’ordine per farvi ritorno.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando il minore ha contattato il Numero Unico di Emergenza (NUE) manifestando la volontà di rientrare nella struttura di accoglienza da cui si era allontanato senza autorizzazione.

L’intervento della Polizia e la scoperta della droga

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti prontamente, prendendo in carico il giovane e accompagnandolo in Questura per avviare le procedure di riaffido. Durante i controlli, sono emersi a suo carico precedenti di polizia relativi a reati in materia di stupefacenti. In ragione di questi elementi, i poliziotti hanno proceduto a una perquisizione personale.

L’attività di controllo ha portato al rinvenimento di due involucri contenenti 10 grammi di hashish, nascosti all’interno di una scarpa e di un calzino. Inoltre, il ragazzo aveva con sé 100 euro in banconote di piccolo taglio, circostanza che ha rafforzato i sospetti degli agenti circa la possibile finalità di spaccio della sostanza stupefacente.

La reazione del minore in Questura

Durante la redazione degli atti in Questura, il diciassettenne ha assunto un atteggiamento fortemente oppositivo nei confronti degli operatori di polizia. Secondo quanto riferito, il giovane ha messo in atto comportamenti autolesionistici, ha rivolto aggressioni verbali agli agenti e ha danneggiato gli arredi della stanza. Tali condotte sono state compiute anche in presenza del personale della struttura di accoglienza, al quale il minore è stato successivamente riaffidato.

Le accuse e la posizione giudiziaria

Al termine delle procedure, il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti è stato avviato un procedimento penale, nell’ambito del quale le eventuali responsabilità saranno accertate dal Giudice.

IPA