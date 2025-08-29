Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino straniero della Nuova Guinea è stato rimpatriato dopo aver scontato una pena detentiva per numerosi reati contro il patrimonio, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. L’espulsione, disposta dall’Autorità Giudiziaria, è stata eseguita nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia di Stato presso la Casa Circondariale di Rieti, in seguito alla sua scarcerazione, con l’obiettivo di contrastare la presenza di soggetti socialmente pericolosi sul territorio.

Il rimpatrio eseguito dagli agenti della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento di espulsione ha riguardato un cittadino della Nuova Guinea che si trovava detenuto presso la Casa Circondariale di Rieti. L’uomo era stato condannato a una pena detentiva per aver commesso numerosi reati contro il patrimonio, oltre a reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Gli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Rieti hanno seguito attentamente la sua posizione, considerata la sua pericolosità sociale e l’imminente fine della detenzione.

La procedura di espulsione e il ruolo dell’Autorità Giudiziaria

Gli operatori della Questura, valutando la situazione e la pericolosità del soggetto, hanno richiesto al Magistrato di Sorveglianza un decreto di espulsione. Il provvedimento è stato rapidamente concesso e immediatamente eseguito dagli agenti della Polizia di Stato. L’uomo è stato prelevato direttamente dal carcere locale nel giorno della sua scarcerazione e accompagnato fino alla frontiera aerea dell’aeroporto di Fiumicino (RM).

Il trasferimento all’aeroporto di Fiumicino e il volo verso la Nuova Guinea

Nel rispetto delle procedure di sicurezza, il cittadino straniero è stato scortato dagli agenti fino all’aeroporto di Fiumicino, dove è stato imbarcato su un volo diretto verso la capitale della Nuova Guinea. L’operazione si è svolta senza incidenti, garantendo il rispetto delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria e delle normative sull’immigrazione.

L’impegno della Polizia di Stato nel controllo del territorio

La Polizia di Stato ha sottolineato come l’attività dell’Ufficio Immigrazione e delle pattuglie impegnate nel controllo del territorio sia costante e mirata a contrastare la presenza di stranieri che manifestano situazioni di pericolosità sociale, oltre che la permanenza di soggetti irregolari. L’azione di rimpatrio rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica nella provincia di Rieti.

IPA