Un arresto e quasi cento kg di fuochi d’artificio sequestrati a Rieti. Un sessantenne di origini campane è stato fermato per la detenzione illegale di materiale esplodente, dopo che una segnalazione anonima aveva indicato la presenza di un ingente quantitativo di fuochi d’artificio, anche privi di etichettatura, custoditi senza alcuna misura di sicurezza.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata di sabato 29 novembre 2025, quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti hanno dato esecuzione a una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un uomo già noto alle forze dell’ordine.

La segnalazione e l’intervento degli agenti

L’attività investigativa è scaturita da una segnalazione anonima giunta alla Prefettura di Rieti, che indicava la presenza di un pregiudicato residente in città, sospettato di detenere per la cessione, senza la prescritta autorizzazione, un ingente quantitativo di fuochi d’artificio, alcuni dei quali di provenienza illegale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il materiale sarebbe stato destinato anche a minorenni, esponendo così gli acquirenti a un pericolo concreto.

Il sequestro del materiale pirotecnico

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto, all’interno del garage condominiale dell’abitazione dell’uomo, una grande quantità di artifici e materiali pirotecnici. In totale, sono stati sequestrati quasi cento chilogrammi di fuochi d’artificio, tra cui 38 kg di polvere pirotecnica. Parte del materiale era privo di etichettatura, mentre tra gli oggetti sequestrati figuravano anche rotoli di miccia incendiaria di varie dimensioni e lunghezze, inneschi elettrici, materiale per l’etichettatura e per il confezionamento di prodotti pirotecnici.

Le condizioni di stoccaggio e i rischi per la sicurezza

Il materiale esplodente era custodito in condizioni estremamente precarie, stoccato in cartoni – alcuni originali, altri improvvisati – e occultato nel locale garage, dove erano presenti anche solventi e liquidi infiammabili. Il locale ospitava inoltre l’autovettura dell’uomo, dotata di motore termico. Questa situazione ha determinato un pericolo concreto per la sicurezza dell’edificio e delle persone che vi abitano, a causa della totale assenza di misure di sicurezza minime per la detenzione di sostanze esplosive.

Le verifiche e l’intervento degli artificieri

Gli investigatori hanno accertato che il sessantenne, sebbene dipendente di un’impresa pirotecnica, non disponeva di alcuna autorizzazione per la detenzione del materiale esplodente. Per la verifica della pericolosità e della natura degli oggetti sequestrati, è stato richiesto l’intervento del personale dell’Unità Artificieri della Questura di Roma, che ha proceduto agli accertamenti tecnici sul materiale rinvenuto.

Il reato contestato e le conseguenze

L’ingente quantità di materiale esplodente detenuta ha integrato il reato di illegale detenzione di esplosivo, per il quale la legge prevede la reclusione da uno a otto anni. La gravità del fatto è stata valutata sia in relazione alla quantità complessiva di materiale sequestrato sia alle modalità di detenzione e conservazione, considerate particolarmente pericolose.

L’arresto e le misure cautelari

L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria, che ha disposto la sua traduzione in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione. Successivamente, il G.I.P. del Tribunale Ordinario di Rieti ha convalidato l’arresto, applicando la misura dell’obbligo di dimora nella provincia e la permanenza notturna presso la sua abitazione, oltre all’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria.

IPA