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Un arresto a Rieti, dove un uomo di quarantotto anni è stato fermato per rapina ai danni della ex convivente. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi nel quartiere Quattro Strade, è stato segnalato tramite il Numero Unico di Emergenza e ha visto la donna vittima di aggressione e maltrattamenti davanti ai figli minori. L’uomo è stato anche deferito per lesioni personali aggravate, danneggiamento e atti persecutori. Sono state attivate misure cautelari urgenti a tutela della vittima.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Rieti nei giorni scorsi, precisamente nel quartiere Quattro Strade. Gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti in seguito a una chiamata al NUE112, che segnalava una violenta aggressione ai danni di una donna.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, poco prima dell’arrivo della pattuglia, l’uomo si era presentato sotto l’abitazione dei familiari della ex convivente. Qui aveva insultato i parenti della donna e l’aveva aggredita con particolare violenza, il tutto davanti ai loro figli minori. Durante l’aggressione, l’uomo aveva strappato di forza dalle mani della vittima il suo smartphone, impedendole così di chiedere aiuto o di documentare quanto stava accadendo.

L’intervento dei vicini e la fuga dell’aggressore

Le urla disperate della donna hanno attirato l’attenzione di un vicino di casa, che è prontamente intervenuto in sua difesa. L’aggressore, messo in fuga, ha gettato il telefono sottratto in un canale, rendendone impossibile il recupero. Nel frattempo, la Polizia di Stato è riuscita a rintracciare e fermare l’uomo, che si trovava in evidente stato di agitazione.

Le condizioni della vittima e le misure adottate

La donna, soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata trasportata presso il locale Pronto Soccorso per ricevere le cure necessarie a seguito delle lesioni riportate. L’aggressore è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Contestualmente, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, danneggiamento e atti persecutori.

Il profilo dell’arrestato e le misure di tutela

L’uomo arrestato, un reatino di quarantotto anni, risulta già gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, e si era già reso responsabile in passato di azioni violente simili. In questa occasione, sono state attivate le misure cautelari urgenti previste dal “Codice Rosso” per garantire la sicurezza della donna aggredita.

Le indagini e la presunzione di innocenza

La Polizia di Stato ha sottolineato che, in questa fase delle indagini preliminari, la persona arrestata deve essere considerata innocente fino a eventuale sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza. Il procedimento penale è stato avviato e la responsabilità penale dell’uomo sarà accertata dal Giudice competente.

Il contesto e la risposta delle istituzioni

L’episodio avvenuto a Rieti si inserisce in un contesto di crescente attenzione delle forze dell’ordine verso i reati di violenza domestica e maltrattamenti in famiglia. L’attivazione tempestiva delle misure previste dal “Codice Rosso” testimonia la volontà di offrire una tutela immediata alle vittime di aggressioni e atti persecutori, garantendo un intervento rapido e coordinato tra le autorità di pubblica sicurezza e l’Autorità Giudiziaria.

IPA