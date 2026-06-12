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Un cittadino congolese denunciato per violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di generalità nel centro storico di Rieti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo un inseguimento e colpito da un provvedimento di allontanamento dalla città per tre anni.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi durante i consueti servizi di vigilanza e controllo del territorio svolti dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Rieti.

I fatti: tentativo di fuga e aggressione agli agenti

Nel pieno centro storico reatino, i poliziotti hanno notato un giovane straniero che, alla vista della pattuglia, ha cercato di allontanarsi rapidamente per evitare il controllo. Nonostante i ripetuti inviti a fermarsi, l’uomo ha continuato la fuga, costringendo gli agenti a un breve inseguimento. Una volta raggiunto, il giovane ha opposto una decisa resistenza all’identificazione e, nel tentativo di scappare nuovamente, ha aggredito uno degli operatori colpendolo con violenza al collo. Solo l’intervento degli altri agenti ha permesso di immobilizzarlo.

L’identificazione e i provvedimenti adottati

L’uomo è stato identificato come un cittadino del Congo, richiedente asilo, pluripregiudicato e ospite di un CAS della provincia reatina. Dopo l’accaduto, è stato denunciato in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria per violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di generalità. In considerazione della sua pericolosità sociale, il Questore di Rieti ha emesso nei suoi confronti un foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Rieti per la durata di tre anni.

IPA